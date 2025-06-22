المشدد 7 سنوات لـ 5 لأشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بإصابة شخص بعاهة مستديمة، بدائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لـ5 لأشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين:- "أشرف.ز.م" ٥٣ سنة - تاجر مسلح - العنوان / حارة مسجد توفيق في خالد بن الوليد قليوب البلد قسم قليوب، و"جمال.ش.ر.ا" ٤٤ سنة - عامل - العنوان / ميت نما مركز قليوب، و"مسعد.ي.ع" - ٥٣ سنة - عامل - "محمد.ع.س" ٤٦ سنة - نقاش - "محمد.س.ط" - ٣٦ سنة - القضية رقم ١٠٥٣ لسنة ٢٠٢٥ قسم قليوب والمقيدة برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ سابق عن ٢٠٢٥/١/٦ بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية أجروا أعمال حفر بدون ترخيص، بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة بإستخدام الأدوات محل التهمة التالية للقيام بأعمال الحفر، وكان ذلك يقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا ادوات فاس وكوريك وأزمة وعتله وحبل وونش رفع يدوي بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات

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