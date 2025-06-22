الأحد 22 يونيو 2025
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الهلال الأحمر بالقليوبية ينظم ندوة توعوية حول مخاطر عمالة الأطفال وسبل حمايتهم (صور)

ندوة حول عمالة الأطفال
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو

نظّم فرع الهلال الأحمر بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية لأولياء الأمور، بعنوان "حماية الأطفال من مخاطر العمالة"، تناولت خلالها الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية لظاهرة عمالة الأطفال، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.

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الهلال الأحمر بالقليوبية ينظم ندوة توعوية حول مخاطر عمالة الأطفال وسبل حمايتهم

عقدت الندوة بحضور الدكتور إبراهيم عزام، الخبير التربوي، والدكتورة سحر حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة اللوتس، وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية، منهم الدكتورة نجلاء الفرماوي، الأمين العام، والصحفية نهال دوام، عضو مجلس الإدارة، وسعد حجاب، عضو مجلس الإدارة، وتحت إشراف مصطفى محيي المدير التنفيذي، ومنى عمري مديرة مكتبة الهلال الأحمر.

وأكد المشاركون خلال الندوة أن عمالة الأطفال تمثل خطرًا كبيرًا على النشء، لما تسببه من حرمان من التعليم، وتأثير سلبي على الصحة النفسية والجسدية، فضلًا عن تعرّض الأطفال للاستغلال والعنف في بيئات العمل غير الآمنة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عزام أن التعليم حق أساسي لكل طفل، وأن تمكين الأطفال من استكمال تعليمهم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم، مشددًا على أهمية حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العمل المبكر.

تشريعات دولية تحظر عمالة الأطفال

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر حجاب إلى أن هناك تشريعات دولية تحظر عمالة الأطفال، أبرزها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138، التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل وتحظر الأعمال الخطرة التي تهدد سلامة الطفل.

ودعا القائمون على الندوة إلى ضرورة تكاتف جهود الأسرة والمجتمع، والتبليغ عن أي حالات عمالة للأطفال، إلى جانب دعم البرامج التعليمية والتدريبية البديلة، وتوفير بيئة آمنة للنمو والتعلم.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مكافحة عمالة الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر كافة الجهات الحكومية والأهلية والدولية لضمان مستقبل أكثر أمانًا للأطفال.

ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمال الاطفال بالقليوبية، فيتو
ندوة حول عمالة الأطفال بالقليوبية، فيتو

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