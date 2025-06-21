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الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

سكان تل أبيب يلجئون
سكان تل أبيب يلجئون لملاجئ بالصرف الصحي، فيتو

الملاجئ الإسرائيلية، تداول عدد من الإسرائيليين مقاطع فيديو وصور تكشف حالتهم المتردية داخل الملاجئ التي توفرها لهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاختباء فيها، حيث أكد بعضهم أنهم يختبئون حاليًا فيما وصفوه بـ مجاري الصرف الصحي، الأمر الذي فضح ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى حيال المستوطنين أنفسهم.

 

مستوطنون إسرائيليون يهربون للاختباء في المجاري

 وقالت البلوجر الإسرائيلية روزان قباص "ارحمونا يا عالم.. نحن في مجاري الصرف الصحي نستخدمها كملاجئ.. وهي ملوثة لا تصلح للحمير.. ودرجة حرارة 50 تحرق أجسامنا والرجال والنساء مختلطين... نتيجة الحر الكل واقف لا نستطيع الجلوس بسبب قذارة المكان".  

 

 كما أظهرت مقاطع فيديو لجوء المستوطنين الإسرائيليين لجراجات السيارات للاختباء فيها بسبب نقص الملاجئ لحمايتهم من ضربات الصواريخ الإيرانية، حيث يمضي المستوطنون ليلتهم في خيم داخل مواقف السيارات في المجمعات السكنية.

كما كشف العديد من المستوطنين الإسرائيليين أن سكان في تل أبيب يلجأون إلى ملجأ نووي قديم أسفل محطة حافلات مهجورة للاحتماء من القصف، وسط التصعيد بين إيران وإسرائيل.

 

وفاة مستوطنة بأحد الملاجئ و27 دولارا لإقامة ملاجئ جديدة

 وأشار الصحفي الإسرائيلي موشي جرادي للحالة المتردية في الملاجئ الإسرائيلية، وأظهر ما وصفها بـ مأساة في الملجأ، كاشفًا عن وفاة المستوطنة يلينا زادوفسكي بالسكتة القلبية أثناء انفجارات القصف الصاروخي الإيراني. 


الملاجئ لليهود فقط 

 وأظهرت بعض مقاطع الفيديو الوجه القبيح للعنصرية من جانب الإسرائيليين داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث تم منع عمال تايلانديين من الدخول للملاجئ، وأيضًا تم منع الأوكرانيين، ومنع فلسطيني من الـ48 من دخول ملجأ في تل أبيب من قبل أحد الإسرائيليين، قائلًا: "المسموح دخول اليهود فقط" 

سكان تل أبيب يلجئون إلى ملجأ نووي قديم،  فيتو
سكان تل أبيب يلجئون إلى ملجأ نووي قديم،  فيتو

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة طوارئ بتكلفة 100 مليون شيكل -حوالي 27 مليون دولار أميركي- لاستخدام 500 ملجأ عام ووضع 1000 ملجأ إضافي في الخدمة.

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