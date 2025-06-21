رسالة قوية من علاء مبارك بعد الهروب الجماعي للإسرائيليين من تل أبيب (فيديو)

هجرة الإسرائيليين لأوروبا، علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على هروب مئات الإسرائيليين خارج تل أبيب، ووصولهم لمطار قبرص الدولي، ورحيلهم الطوعي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب الحرب مع إيران.

الإسرائيليون يُجبرون على الهجرة العكسية من تل أبيب



ووجه علاء مبارك رسالة قوية للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن العالم وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أرادوا تهجير الفلسطينيين من غزة، فإذا بالإسرائيليين يُجبرون على الهجرة العكسية من تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، إلى أوروبا، بسبب القصف الإيراني.



وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها للعالم بشأن هجرة الإسرائيليين لأوروبا: "هل بدأت الهجرة العكسية من إسرائيل! سبحان الله أراد المحتل تهجير أهل غزة فنشاهد الإسرائيليين يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا، وهروب المستوطنين إلى قبرص. لك الله ياغزة"

تكدس الإسرائيليين في مطار قبرص



يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطاع فيديو تكشف حالة من التكدس للعديد من الإسرائيليين، الذين يهربون من ضرب الصواريخ الإيرانية، داخل مطار قبرص، بعد مغادرتهم تل أبيب ومدن إسرائيلية ومستوطنات.



وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن: " الهروب من صواريخ ايران يكاد يكون مسلمة طبيعية في الكيان الذي عجزت حكومته عن كسب ثقة المستوطنين.. المئات من المستوطنين وصلوا مطار قبرص الدولي بعد هروبهم من فلسطين المحتلة.. في أعقاب الحرب مع إيران"

المستوطنون يغادرون تل أبيب



الجدير بالذكر أنه برغم تعليق الرحلات الجوية في إسرائيل، فقد تم رصد حالة متزايدة من مغادرة المستوطنين الإسرائيليين إلى دول أوروبا، من خلال وسائل بديلة للسفر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، إما عبر البحر أو البر كلما أمكن.

تكدس الإسرائيليين في مطار قبرص، فيتو

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، أن هناك أعدادًا متزايدة من الإسرائيليين بدأوا بمغادرة البلاد عبر يخوت خاصة، متجهين إلى جزيرة قبرص، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية.



كما كشفت "هآرتس" أن هذه الرحلات تجري من خلال شبكات غير رسمية" وبشكل سري وبدون رقابة، مقابل دفع آلاف الدولارات"، حيث أوضح العديد من الإسرائيليين المغادرين أنه "لا خيار أمامهم سوى المغادرة".



وأوضحت الصحيفة أن الطلب المتزايد لمغادرة المستوطنين للأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، حيث بلغ سعر تذكرة المغادرة اد 2500 شيكل، نحو 670 دولارًا، وارتفع سعر التذكرة ليبلغ 6000 شيكل، أي نحو 1600 دولار.



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