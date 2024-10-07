الإثنين 07 أكتوبر 2024
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لحظة هروب آلاف الإسرائيليين إلى أوكرانيا، والنشطاء: المستوطنون يؤسسون وطنهم البديل (فيديو)

هروب إسرائيليون لأوكرانيا،
هروب إسرائيليون لأوكرانيا، فيتو

رصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وصول أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود، الذين يعيشون في إسرائيل، إلى أوكرانيا، وخاصة من اليهود الحريديم، وذلك بعد توسع حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان.

 

هروب آلاف الإسرائيليين لأوكرانيا

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن أعدادا كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين نزحوا إلى أوكرانيا عبر بولندا، هروبًا من الحرب ولبناء ما وصفوه بـ"إسرائيل الجديدة".


وقال أحد النشطاء الراصدين لحالة النزوح الجماعي للمستوطنين الإسرائيليين لأوكرانيا "أ عداد كبيرة من اليهود  وصلوا إلى أوكرانيا عن طريق بولندا ويستعدون لبناء أوكرانيا الجديدة.. لا عجب لأن  الشعب الأوكراني  كان دوما يشتكي أن الرئيس زيلينسكي يهودي شديد التطرف، ويبدو أنه لم يخيب آمال المستوطنين الإسرائيليين". 

وعن تغلغل اليهود الإسرائيليين في أوكرانيا، قال محمد الأمين سوادجو، الباحث والكاتب الإفريقي من بوركينافاسو: " أوكرانيا ثاني كيان يهودي بعد إسرائيل، وترأس إسرائيل بعض أبنائه ؟ فرايم كاتسير: هو الرئيس الرابع للكيان من مايو 1973 وحتى 1978، من مواليد كييف عاصمة أوكرانيا. وإسحاق بن زفي،   ثاني رئيس إسرائيل،  وصاحب أطول فترة رئاسة يقضيها رئيس إسرائيل بين (1952-1963)، من مواليد مدينة بولتافا الأوكرانية وليفي أشكول ثالث رئيس وزراء إسرائيل، ولد في قرية أوراتوف في مقاطعة كييف عام 1895 وجولدا مائير رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية، وُلدت في مدينة كييف أوكرانيا".

 

المستوطنون الإسرائيليون يعبثون بأوكرانيا

ورصد البلوجر السعودي المشهور أياد الحمود مقطع فيديو لعبث الإسرائيليين في أوكرانيا، فقال: " يهود إسرائيليون في أوكرانيا يستحمون داخل بئر مخصص للشرب في ضواحي إحدى المدن فشاهدتهم امرأة وحاولت طردهم عن مصدر مياهها فسخروا منها واستمروا بالعبث والاستحمام. قال البعض بأن هؤلاء "يهود حاباد" ويؤمنون بأن جسدهم سيجعل البَرَكة تحل في المياه باستحمامهم فيه. "


كما رصد بعض النشطاء نزوح آلاف المستوطنية الإسرائيليين إلى أوكرانيا في إحتفالات رأس السنة اليهودية 5785، منذ أيام، بذريعة الحج إلى مدينة أومان وسط أوكرانيا لإحياء رأس السنة اليهودية، حيث يعتبر اليهود مدينة أومان الأوكرانية مكان مقدس لهم.


وقال أحد النشطاء: "أعتقد أن اليهود بدأوا يتجهون إلى الوطن البديل بعدما تيقنوا أن إسرائيل سوف تحرق أرض الميعاد... ومن الواضح أنهم يفكرون في إنشاء بلد جديد، وتبدأ رحله البحث عن أرض الميعاد فى ظروف غير تلك الظروف، لكن بدون وعد بلفور جديد، وصل عدد كبير من اليهود إلى أوكرانيا"  

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