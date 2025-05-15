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جامعة القناة تحصد جائزة ودرع الملتقى الختامي لجوالة الجامعات (صور)

جامعة القناة تحصد
جامعة القناة تحصد جائزة ودرع الملتقى الختامي لجوالة الجامعات

حقق فريق جوالة جامعة قناة السويس إنجازًا مميزًا في حفل ختام اللقاء الختامي لجوالة وجوالات الجامعات المصرية، والذي نُظم ضمن فعاليات مراكز التدريب الكشفي بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري. 

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حصد المركز الأول 

نجح الفريق في حصد المركز الأول بين الجامعات المصرية، وتسلم درع الملتقى وشهادة التميز في التدريب الكشفي، وهو ما يعكس الأداء المتميز والمستوى الرفيع الذي أظهره الطلاب المشاركون.  

 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

أبرز أسماء الطلاب الفائزين 

كما تضمن التتويج حصول الطالبة مي خضر على جائزة القائدة المثالية، والطالب محمد هاني على جائزة القائد المثالي على مستوى اللقاء، إضافة إلى فوز الطالبة عائشة أحمد بجائزة القائدة المثالية على مستوى الوفد المشارك، مما يؤكد القدرات القيادية التي يتمتع بها أعضاء الفريق. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وأظهر فريق الجوالة تميزًا ملحوظًا خلال مشاركته في مختلف المسابقات والأنشطة التي تضمنها الملتقى، حيث حقق مراكز متقدمة في جميع الفعاليات، ما يعكس مدى الجدية والالتزام والمهارات العالية التي يتمتع بها طلاب الجامعة. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

دعم جامعة القناة  للطلاب 

وتعكس هذه النتائج المتميزة الدعم الكبير الذي توليه إدارة جامعة قناة السويس لقطاع الأنشطة الطلابية، وخاصة نشاط الجوالة والتدريب الكشفي، باعتباره أحد الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزز من قيم الانتماء والعمل الجماعي.

وجاءت مشاركة الفريق تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الله عبد المنعم مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، وبالتنسيق مع عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،و ابتسام سليم إدارة الجوالة قيادة الفريق ميدانيًا خلال فعاليات الملتقى، والقائد إسماعيل محمود حامد. 
 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجوالة درع ملتقى الجوالة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

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