الخارجية الإماراتية: نطالب بضرورة الوقف الفوري للتصعيد

قالت الخارجية الإماراتية: أعربنا عن قلقنا البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت الخارجية الإماراتية في بيان صادر عنها اليوم الأحد: نطالب بضرورة الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية: إن المستشار فريدريش ميرتس حث إيران على الدخول فورا في محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل لإيجاد حل دبلوماسي للصراع الحالي.

المستشار الألماني يطالب إيران بالدخول في محادثات فورية

وأضاف المتحدث، أن ميرتس سينسق بشكل وثيق مع شركائه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن خطوات أخرى خلال اليوم.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة.

وقال ترامب، في خطاب فجر اليوم الأحد: إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًا"، على حد تعبيره.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًّا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران".

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