مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران وتدعو لضبط النفس

أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المتسارع في إيران، مؤكدة أن ما تشهده الساحة الإيرانية من تطورات يمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي والدولي، ويُنذر بعواقب وخيمة في حال خروجه عن السيطرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أن مصر تتابع عن كثب تلك التطورات، مشددة على رفضها لأي إجراءات من شأنها تقويض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أو الإخلال بمبدأ احترام سيادة الدول.

وشدد البيان على تحذير مصر من المخاطر المتزايدة لتفاقم الأوضاع بما قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى والتوتر، داعية في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وتغليب لغة الحوار والبحث عن حلول سياسية شاملة تُجنّب المنطقة سيناريوهات الانزلاق إلى صراع مفتوح أو موجات من التصعيد العسكري، قد تُدخل المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار.

واختتمت مصر بيانها بتأكيد ضرورة وقف التصعيد فورًا، وضبط النفس، والحفاظ على أرواح المدنيين، مشددة على أن التهدئة والحوار يمثلان السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، وصون أمن واستقرار المنطقة.

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