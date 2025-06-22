العالم ينتفض ضد أمريكا، جوتيريش: ضرب إيران تصعيد خطير والمنطقة على حافة الهاوية، مصر: ينذر بعواقب خطيرة، السعودية تعبر عن قلقها، العراق: تصعيد يهدد المنطقة، وكوبا: انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة

ضرب أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية، أحدثت الضربة الأمريكية على منشآت نووية إيرانية ردود أفعال عالمية واسعة، حيث تباينت المواقف بين الإدانة والترحيب، والتحذير، وأشار آخرون لمخاوف تصاعد وتيرة الحرب وامتدادها لتشمل الإقليم ويدخل فيها دول أخرى.

جوتيريش يعرب عن قلقه ويصف ضربة أمريكا بالتصعيد الخطير

حالة من القلق عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد إعلان أمريكا أنها ضربت المفاعلات النووية الإيرانية؛ الأمر الذي دفع جوتيريش بالإعراب عن بالغ قلقه إزاء الضربات الأمريكية، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

أنطونيو جوتيريش يعرب عن قلقه، فيتو



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان له نُشر عبر منصة "إكس": "أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران اليوم. يُعد هذا تصعيدًا خطيرًا في منطقة على حافة الهاوية، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين".

وعبر جوتيريش عن مخاوفه فقال: "هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم، وأدعو الدول الأعضاء إلى تهدئة الأوضاع والوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى، وفي هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى".

مصر عن ضربة أمريكا لإيران: تنذر بعواقب خطيرة

وأعربت مصر عن قلقها، وجاء في بيان الخارجية المصرية أن "مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع، الذي وصفته بأنه "ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو



كما أشارت الخارجية المصرية في بيانها إلى أن "مصر تؤكد رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول".

كما حذرت مصر من "مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر"، مؤكدة على أن "الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية، وليس الحل العسكري هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة".

وجددت مصر دعوتها بضرورة وقف التصعيد وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، حفاظًا على أرواح المدنيين، وصونًا لأمن واستقرار المنطقة.

السعودية تعرب عن قلقها لضرب أمريكا لمفاعلات إيران

في الوقت الذي رحب فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربات الأمريكية، ووصفها بـ"الجرأة"، مدعيًا أنها تمثل "المنعطف التاريخي الذي يمكن أن يقود الشرق الأوسط نحو السلام".

كما عبرت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء التطورات، وقالت في بيان لها: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، فيتو



كما أكد المملكة السعودية على "إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معربة عن ضرورة بذل كافة الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد.

كما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف، التي وصفتها بأنها "بالغة الحساسية" للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الناتو يراقب ونيوزيلندا وأستراليا والمكسيك يطالبون بضبط النفس

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلنطي: "إن الحلف يراقب الوضع عن كثب في أعقاب الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية"، بحسب وكالة "رويترز.

وأكد مسؤول حلف "الناتو" أن "الأمين العام يتلقى تقارير أمنية محدثة، ويجري مشاورات مع الحلفاء بشأن تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط".

ضربة أمريكا على إيران، فيتو



ودعت دول نيوزيلندا، وأستراليا، والمكسيك إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث قال وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، في بيان له: "إننا على علم بالتطورات التي حدثت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك إعلان الرئيس ترامب عن القصف الأمريكي لمنشآت نووية في إيران".

وعلق وينستون بيترز، قائلًا: "الأعمال العسكرية الجارية في الشرق الأوسط مقلقة للغاية، ومن المهم تجنب المزيد من التصعيد"، مؤكدًا أن "نيوزيلندا تدعم بقوة الجهود المبذولة في سبيل الدبلوماسية".

وحث وينستون بيترز جميع الأطراف على العودة إلى المحادثات، حبق قال: "الدبلوماسية ستحقق حلا أكثر استمرارية مقارنة مع المزيد من الإجراءات العسكرية".

أما المتحدث باسم الحكومة الأسترالية فأكد أن "الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية"، قائلًا: "إن برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

الضربة الأمريكية على إيران تثير الجدل، فيتو



وعلق المتحدث باسم الحكومة الأسترالية قائلًا: "علمنا بتصريح الرئيس الأمريكي بأن الوقت حان للسلام. ونواصل الدعوة إلى التهدئة والحوار والدبلوماسية، ونعارض بشدة أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تدهور الأمن الإقليمي والدولي".

ودعت وزارة الخارجية المكسيكية إلى "الحوار الدبلوماسي العاجل" من أجل السلام بين أطراف الصراع، مؤكدة أن "الأولوية لاستعادة التعايش السلمي"، جاء ذلك في بيان رسمي للخارجية المكسيكية عبر منصة "إكس"

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية: "تماشيًا مع مبادئنا الدستورية في السياسة الخارجية وقناعة بلدنا المسالمة، نكرر دعوتنا إلى تهدئة التوتر في المنطقة. الأولوية القصوى الآن هي استعادة التعايش السلمي بين دول الشرق الأوسط".

العراق وفنزويلا يدينان أمريكا وكوبا تصفها بالتصعيد الخطير

وأدانت العراق الضربات الأمريكية على إيران، واعتبرها "تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والسلم في المنطقة"، حيث قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان له: "يشدد العراق على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحوار والدبلوماسية، وأن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدود أي دولة، وتمس استقرار المنطقة والعالم".

إدانات وتحذيرات للضربة الأمريكية على إيران، فيتو



وأضاف باسم العوادي أن العراق "يجدد دعوته إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، ويشدد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم الزج بالمنطقة في حرب مدمرة".

وأدانت فنزويلا وكوبا الضربات الأمريكية بشدة، ووصفتها هافانا بأنها "تصعيد خطير يهدد الإنسانية"، حيث نددت فنزويلا بشدة بالضربات الأمريكية، ووصفتها بـ"العدوان العسكري الخطير".

وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل، في بيان له عبر تطبيق "تيليجرام": "تدين فنزويلا بحزم وبشكل قاطع القصف من جانب جيش الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على طلب دولة إسرائيل، ضد المنشآت النووية في إيران، بما في ذلك مواقع فوردو ونطنز وأصفهان".

وطالبت فنزويلا بوقف فوري للأعمال القتالية، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم ضد الاعتداءات".

كما وصف كوبا ما قامت به أمريكا بأنه "تصعيد يهدد الإنسانية"، وقال الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، في تغريدة له عبر منصة "إكس": "ندين بشدة قصف الولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية، والذي يشكل تصعيدًا خطيرًا للصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف الرئيس الكوبي: "هذا العدوان ينتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويغرق الإنسانية في أزمة ذات عواقب لا يمكن تداركها".



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