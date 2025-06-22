ترامب يؤكد تدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأحد أن منشأة فوردو النووية الإيرانية "انتهت" (بمعنى تدمرت)، بعد إعلانه عن قصف الجيش الأمريكي لثلاث مواقع نووية إيرانية.

ومن جانب آخر، صرح مسؤول أمريكي رفيع فجر اليوم الأحد بأن قاذفات "بي 2" شاركت في الضربة الأمريكية على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الطائرات الحربية الأمريكية وجهت ضربة عسكرية ناجحة للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال ترامب: “لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني”.

وأضاف: "أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

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