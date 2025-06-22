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خارج الحدود

السعودية تعرب عن قلقها بشأن استهداف منشآت إيران النووية وتدعو لحل سياسي

قصف إيران
قصف إيران

قالت الخارجية السعودية في بيان صادر عنها اليوم الأحد على موقع “إكس”: إن المملكة تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول لحل سياسي يكفل إنهاء الأزمة.

وأضاف البيان أن المملكة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات بعد استهداف أمريكا لمنشآت نووية إيرانية.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة. 

وقال ترامب، في خطاب فجر اليوم الأحد: إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًّا"، على حد تعبيره.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًّا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران".

وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق لتقديم تفاصيل أوفى حول طبيعة الهجمات ونتائجها.  

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السعودية أمريكا المنشآت النووية الإيرانية

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