بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع الجالية المصرية في إيران

أكدت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها، أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية تواصل صباح اليوم الأحد مع البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران للاطمئنان على أوضاع وسلامة أفراد الجالية المصرية في مختلف المدن الإيرانية، ووجّه بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لأفراد الجالية.

وقالت الوزارة أن ذلك جاء في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة لأوضاع الجالية المصرية في إيران في ظل التصعيد الخطير الأخير.

البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران

وأكدت البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران سلامة جميع أفراد الجالية حتى الآن وعدم تعرضهم لأذى نتيجة الهجمات العسكرية.

إبقاء قنوات الاتصال مع أفراد الجالية المصرية مفتوحة

وجّه وزير الخارجية البعثة الدبلوماسية المصرية في طهران بإبقاء قنوات الاتصال مع أفراد الجالية المصرية مفتوحة على مدار الساعة، وتذليل أية مشاكل قد يتعرضون لها بشكل فوري، ومواصلة متابعة الأوضاع أولًا بأول وتقييم الموقف.

توخي أقصى درجات الحيطة والحذر

وتناشد وزارة الخارجية الجالية المصرية في إيران بالبقاء في أماكن آمنة وإبلاغ البعثة المصرية بأية عراقيل قد تواجههم، وتهيب بجميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الإيرانية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، فضلًا عن التواصل الفوري مع البعثة الدبلوماسية المصرية بطهران لإحاطتها بموقفهم واحتياجاتهم.

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