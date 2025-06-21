خبير بحلف الناتو: ضربة أمريكية وشيكة تستهدف منشأة "فوردو" النووية

كشف الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن اقتراب الولايات المتحدة من توجيه ضربة عسكرية دقيقة إلى منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن العملية ستكون محدودة ومبنية على استخدام طائرات قليلة وقنابل دقيقة، تستهدف العمق النووي الإيراني.

خيار الضربة الشاملة مطروح

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك سيناريو بديل أكثر تصعيدًا، يتمثل في تنفيذ ضربة عسكرية شاملة تستهدف الحرس الثوري الإيراني ومنظومة الصواريخ، بهدف إحداث شلل شامل في قدرات إيران الدفاعية والعسكرية. إلا أن هذا الخيار يحمل مخاطرة عالية قد تفتح أبواب تصعيد إقليمي واسع.

المرحلة التنفيذية للضربة الأمريكية ضد إيران بدأت

وأشار الخبير العسكري إلى أن الإجراءات الردعية ضد إيران اكتملت، مضيفًا أن الولايات المتحدة باتت في مرحلة "التنفيذ الفعلي"، مرجحًا تنفيذ الضربة خلال الأسبوع الحالي.

مراقبة استخباراتية دقيقة

وأكد غنيم أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، بالتعاون مع إسرائيل، تواصل مراقبة التطورات داخل إيران عبر الأقمار الصناعية، مع تركيز خاص على البرنامج النووي الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.