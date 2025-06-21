السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

خبير بحلف الناتو: ضربة أمريكية وشيكة تستهدف منشأة "فوردو" النووية

منشأة فوردو النووية،
منشأة فوردو النووية، فيتو

كشف الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن اقتراب الولايات المتحدة من توجيه ضربة عسكرية دقيقة إلى منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن العملية ستكون محدودة ومبنية على استخدام طائرات قليلة وقنابل دقيقة، تستهدف العمق النووي الإيراني.

 

خيار الضربة الشاملة مطروح

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك سيناريو بديل أكثر تصعيدًا، يتمثل في تنفيذ ضربة عسكرية شاملة تستهدف الحرس الثوري الإيراني ومنظومة الصواريخ، بهدف إحداث شلل شامل في قدرات إيران الدفاعية والعسكرية. إلا أن هذا الخيار يحمل مخاطرة عالية قد تفتح أبواب تصعيد إقليمي واسع.

 

المرحلة التنفيذية للضربة الأمريكية ضد إيران بدأت

وأشار الخبير العسكري إلى أن الإجراءات الردعية ضد إيران اكتملت، مضيفًا أن الولايات المتحدة باتت في مرحلة "التنفيذ الفعلي"، مرجحًا تنفيذ الضربة خلال الأسبوع الحالي.

 

مراقبة استخباراتية دقيقة

وأكد غنيم أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، بالتعاون مع إسرائيل، تواصل مراقبة التطورات داخل إيران عبر الأقمار الصناعية، مع تركيز خاص على البرنامج النووي الإيراني.

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