ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية بعد أداء امتحاني الدين والتربية الوطنية

الثانوية العامة 2025، سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، عقب انتهاء أول أيام ماراثون الامتحانات بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، غير المضافتين للمجموع.

الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وخالية من التعقيد

وأكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وخالية من التعقيد، مشيرين إلى أن الأجواء داخل اللجان كانت هادئة ومنظمة، وسط إجراءات تأمينية وإدارية مشددة.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية بعد أداء امتحاني "الدينية" و"الوطنية"،فيتو

يُذكر أن نحو 62 ألف طالب وطالبة بالشرقية يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، موزعين على مختلف الإدارات التعليمية، وسط متابعة من مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

تجهيز اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح والمبردات لمواجهة حرارة الطقس

من جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية تجهيز اللجان بالإضاءة الجيدة، والمراوح، والمبردات، لمواجهة حرارة الطقس، إلى جانب التأكيد على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، وتوفير مصادر بديلة للكهرباء عند الحاجة، تنفيذًا لخطة الطوارئ.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية بعد أداء امتحاني "الدينية" و"الوطنية"،فيتو

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المديريات الخدمية، لتنظيم العملية الامتحانية بسلاسة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب.

خطة شاملة لدعم العملية التعليمية وتأمين الامتحانات

وفي إطار خطة التأمين، أعلن الدكتور محمد زكي هاشم، مدير مرفق الإسعاف بالشرقية، عن الدفع بـ63 سيارة إسعاف لتأمين محيط اللجان والتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات، ضمن خطة شاملة لدعم العملية التعليمية وتأمين الامتحانات بالمحافظة.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية بعد أداء امتحاني "الدينية" و"الوطنية"،فيتو

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية بعد أداء امتحاني "الدينية" و"الوطنية"،فيتو

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة بدأت الامتحانات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية بعد أداء امتحاني "الدينية" و"الوطنية"،فيتو

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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