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مديرو مدارس بالشرقية يوزعون الحلوى على طلاب الثانوية العامة لتخفيف التوتر قبل الامتحانات (صور)

مديرو مدارس يوزعون
مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب،فيتو

بادرعدد من مديري المدارس بمحافظة الشرقية بتوزيع الحلوى على الطلاب والطالبات قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة، في محاولة لتخفيف حدة التوتر والقلق النفسي الذي يسبق دخول اللجان.

62 ألف طالب بالثانوية العامة في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

 تقديم الدعم النفسي لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

تهدف هذه المبادرة إلى دعم الطلاب معنويًا، وخلق أجواء إيجابية تعزز من قدرتهم على التركيز وتمنحهم دفعة من الطمأنينة والثقة، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة.


ولاقت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من أولياء الأمور، الذين أشادوا بدور الإدارات المدرسية في تقديم الدعم النفسي لأبنائهم خلال هذه المرحلة المصيرية.

 

مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو
مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو

62 ألف طالب بالثانوية العامة في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يواصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم، أداء امتحانات العام الدراسي 2024/2025، حيث يخوض 62 ألفًا و207 طالب وطالبة ثاني أيام الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو
مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو

وتُجرى الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة بفضل التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، مع تفعيل غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أية طوارئ.

مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو
مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو

وفي السياق ذاته، يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، وسط إجراءات تنظيمية مشابهة لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية.

مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو
مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو

بينما يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الإقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو
مديرو مدارس يوزعون الحلوى على الطلاب لتخفيف التوتر قبل الامتحانات بالشرقية،فيتو

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

تشديدات امنية بمحيط المدارس،فيتو
تشديدات امنية بمحيط المدارس،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

اثناء توافد طلاب الثانوية علي لجان الامتحانات،فيتو
اثناء توافد طلاب الثانوية علي لجان الامتحانات،فيتو

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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