إلهام شاهين: أوقفت نشاطي الفني وهذا رأيي في اعتماد الهواري



في تصريحات خاصة لـ فيتو كشفت إلهام شاهين عن كواليس الأيام الصعبة التي عاشتها في العراق رفقة الإعلامية هالة سرحان، تزاما مع بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، كما تطرقت إلى بعض التفاصيل الخاصة بأعمالها الفنية.

في البداية قالت إلهام شاهين: "سفري إلى العراق كان من أجل حضور مؤتمر نسائي، شاركت فيه مجموعة كبيرة من النساء من مختلف أنحاء العالم، حيث تناول المؤتمر موضوع "القوى الناعمة" وتأثيرها، إلى جانب المخاطر التي تواجهها، سواء من خلال الإعلاميات اللاتي يغطين مناطق الصراع مثل الشهيدة شيرين أبو عاقلة وغيرها، أو من خلال دور الفن في مكافحة الإرهاب، وهذا الجانب الأخير يخصني بشكل مباشر من خلال عملي في مسلسل “بطلوع الروح”، حيث تناولنا كيف يمكن للفن أن يسهم في محاربة الفكر المتطرف وإزالة الإرهاب من العقول، مضيفة: “بعد انتهاء المؤتمر، وأثناء الاستعداد للعودة، وقبل موعد الطائرة بدقائق، تم إغلاق المجال الجوي بشكل مفاجئ بسبب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، ما تسبب في حالة من القلق والارتباك لدى الجميع، ولم يكن هناك خوف من التواجد في العراق، فهي دولة ليست طرفًا في الحرب، لكن كان همّي الوحيد هو كيفية العودة إلى مصر، لم تكن هناك حلول واضحة، وبدأت أتساءل: هل سنبقى هناك لفترة طويلة؟ كانت هذه تساؤلات تدور في ذهني دون أن أجد لها أجوبة. ومع ذلك، كنت على يقين بأن هناك مسئولين سيتدخلون لحل الأمر”.

واستطردت الفنانة الكبيرة: “كنت أرى الصواريخ قريبة جدًا في السماء، وكانت أعدادها كبيرة لدرجة أنها أضاءت السماء بالكامل، في إحدى الليالي، عند الساعة الثانية صباحًا، كانت السماء مضاءة وكأننا في وضح النهار”، مضيفة: “منذ لحظة الإعلان عن إغلاق المجال الجوي، وخلال تواجدنا في العراق، طُرحت عدة حلول للعودة إلى مصر، من بينها السفر برًا إلى الكويت ثم استقلال طائرة من هناك، أو التوجه عبر الأراضي السعودية لكنني كنت على ثقة تامة في قدرة المسئولين في العراق على التعامل مع الموقف بحكمة، ولذلك فضّلت انتظار الحل الرسمي بدلًا من التسرع”.

وفنيًا.. قالت إلهام شاهين: “حاليًا لا يوجد جديد، فقد أوقفت جميع الأعمال لمدة شهر، لأنني بحاجة إلى راحة، وبعد انتهاء إجازتي، سأستأنف تصوير أعمالي الفنية”، منوهة إلى أنها استفادت من شخصية اعتماد الهواري التي قدمتها في مسلسل “سيد الناس”، كما استفادت من جميع الشخصيات التي قدمتها عبر تاريخها الفني الطويل.

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