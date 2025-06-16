الإثنين 16 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين تشكر رئيس الورزاء العراقي، لهذا السبب

إلهام شاهين
إلهام شاهين

 وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر لرئيس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني”، وذلك بسبب تسهيل مهمة عودتها إلى القاهرة بعد إغلاق المجال الجوي العراقي بسبب الأحداث السياسية الجارية.

وكتبت إلهام منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” قالت خلال: “شكرا معالى دولة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني.. شكرا لهذا الوفد رفيع المستوى من رئاسة الوزراء على وجودهم فى استقبالنا بمطار البصرة.. والاهتمام بنا وبسلامتنا حتى وصولنا لمصر.. شكرا للشعب العراقى الشقيق المحترم.. شعرنا إننا بين أهلنا وإخواتنا.. غمرونا بذوقهم وترحابهم ولم نشعر لحظه بأى غربه.. وشكرا لمعالي سفير مصر بالعراق على اهتمامه بنا حتى وصولنا للطائرة.. تحياتي واحترامي لدولة العراق ”.

 

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت قد سافرت إلى دولة العراق منذ عدة أيام مع الإعلامية هالة سرحان، لحضور مهرجان خاص بالمرأة، والذي أقيم تحت رعاية رئاسة الوزراء العراقية 

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