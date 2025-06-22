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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يتذيل قائمة الإيرادات ليلة أمس

سيكو سيكو
سيكو سيكو

تراجع فيلم “سيكو سيكو” الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي وعصام عمر، إلى المركز الرابع والأخير بعد “المشروع X”، و"ريستارت" و"في عز الظهر" على مستوى الإيرادات.

ولا يزال “سيكو سيكو” يحتل الأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في مختلف السينمات، وحقق إيرادات ليلة أمس السبت  بلغت 150 ألف جنيه 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة، وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة  عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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