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ثقافة وفنون

فيلم ريستارت لتامر حسني يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس

ريستارت، فيتو
ريستارت، فيتو

واصل فيلم ريستارت تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر، حيث احتل المركز الثاني أمس الأربعاء.

إيرادات فيلم ريستارت لتامر حسني 

وحقق فيلم ريستارت للفنان تامر حسني، إيرادات أكثر من 1,016,157 جنيه.

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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ريستارت إيرادات ريستارت تامر حسني هنا الزاهد

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