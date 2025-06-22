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خارج الحدود

ترامب يتوعد إيران: الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران للسلام

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة.

وقال ترامب، في خطاب فجر اليوم الأحد، إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًا"، على حد تعبيره.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران".

وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق لتقديم تفاصيل أوفى حول طبيعة الهجمات ونتائجها.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكى منشآت نووية إيرانية إيران

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