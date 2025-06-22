جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات ومراكز العمل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية، وذلك بعد الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل

وقال أدرعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بمصادقة وزير الدفاع وفي ختام تقييم الوضع تقرر أنه ابتداء من اليوم في تمام الساعة ⁦‪03:45‬⁩ سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية”.



وأضاف: “‏في إطار التغييرات تقرر نقل جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية”.

ترامب يعلن تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

وقال ترامب: “لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني”.

وأضاف: "أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

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