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رياضة

كأس العالم للأندية، أوراوا يتقدم على إنتر ميلان 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، تقدم فريق أوراوا الياباني على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "لومن فيلد" بمدينة "سياتل"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز 

سجل هدف أوراوا ريد دايموندز في الدقيقة 11 عن طريق ريوما واتانابي.

مجموعة إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، كلًا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد الياباني.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز 

تُذاع مباراة إنتر ميلان أمام أوراوا عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

تشكيل إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز 

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ويسعى إنتر ميلان  لتحقيق الفوز أمام الفريق الياباني في لقاء الليلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ 16، كما يطمح أوراوا الياباني للهدف ذاته.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الإنتر استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1/1، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو.

 

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