كأس العالم للأندية، الهلال السعودي بالزي الأزرق أمام سالزبورج النمساوي

كأس العالم للأندية، أسفر الاجتماع الفني والتنسيقي لمباراة الهلال السعودي أمام سالزبورج النمساوي، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، عن الاتفاق على ارتداء، الزعيم السعودي زيه الأزرق التقليدي بالكامل، على أن يرتدي الحارس السعودي زيه باللون البرتقالي.

في المقابل، يرتدي فريق سالزبورج النمساوي الزي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه الطقم الأصفر بالكامل

الزي الرسمي لمباراة الهلال وسالزبورج، فيتو

موعد مباراة الهلال القادمة ضد سالزبورج في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي القادمة ضد سالزبورج في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025، هو صباح الاثنين 23 يونيو 2025.

وتنطلق صافرة مباراة ريد بول سالزبورج ضد الهلال على ملعب أودي فيلد في تمام الساعة الواحدة صباحًا المملكة العربية السعودية والقاهرة.

أين يمكنني مشاهدة ‎ريد بول سالزبورغ – نادي الهلال؟



ومن الممكن مشاهدة مباراة ريد بول سالزبورج ضد الهلال عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

مشاهدة ‎ريد بول سالزبورغ – نادي الهلال ستكون عبر قناة “MBC MASR 2″، وذلك في الساعات الأولى من صباح الاثنين 23 يونيو 2025، و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.