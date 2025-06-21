السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السعودية تنافس 3 دول لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم السبت، عن دخول السعودية في منافسة مع 3 دول، من أجل الحصول على حق استضافة كأس العالم للأندية 2029.

وتُقام النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، الذي يضم 32 ناديًا لأول مرة في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

4 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029

ونقلت صحيفة "عكاظ"، تقريرًا لشبكة "TNT" أكدت فيه أن المملكة العربية السعودية مهتمة باستضافة النسخة الثانية من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في 2029.

وأوضح التقرير أن السعودية تنافس البرازيل، التي تقدمت هي الأخرى بطلب من أجل استضافة النسخة الثانية من المونديال.

في المقابل، يمنح الفيفا، الأولوية لكل من إسبانيا والبرتغال لاستضافة تلك النسخة، لا سيما أنهما سيستضيفان مع المغرب، منافسات كأس العالم للمنتخبات 2030.

 

أهلي جدة يحجز مقعدا في كأس العالم للأندية 2029

يُذكر أن أهلي جدة السعودي، كان من أول الفرق التي حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية 2029، عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية 2029 كأس العالم للأندية السعودية البرازيل البرتغال اسبانيا

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، البرازيلي ويلتون سامبايو حكما لمباراة الهلال وسالزبورج

أخبار الحوادث اليوم: المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا. والتحقيق مع زوجة حسام حسن

الأهلي يخوض أول مواجهة في تاريخه ضد بورتو في كأس العالم للأندية الثلاثاء

كأس العالم للأندية، مدافع الهلال السعودي يكشف نقطة قوة سالزبورج

كأس العالم للأندية، صن داونز يخسر أمام بوروسيا دورتموند 4-3 (فيديو)

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

شاهد.. أنغام تتعرض لموقف مفاجئ بحفلها في الكويت وهذا رد فعلها

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 21-6-2025

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأحاديث، كيف كان يعامل النبي الكريم زوجاته ؟

المزيد
الجريدة الرسمية