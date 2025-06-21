السعودية تنافس 3 دول لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم السبت، عن دخول السعودية في منافسة مع 3 دول، من أجل الحصول على حق استضافة كأس العالم للأندية 2029.

وتُقام النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، الذي يضم 32 ناديًا لأول مرة في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

4 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029

ونقلت صحيفة "عكاظ"، تقريرًا لشبكة "TNT" أكدت فيه أن المملكة العربية السعودية مهتمة باستضافة النسخة الثانية من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في 2029.

وأوضح التقرير أن السعودية تنافس البرازيل، التي تقدمت هي الأخرى بطلب من أجل استضافة النسخة الثانية من المونديال.

في المقابل، يمنح الفيفا، الأولوية لكل من إسبانيا والبرتغال لاستضافة تلك النسخة، لا سيما أنهما سيستضيفان مع المغرب، منافسات كأس العالم للمنتخبات 2030.

أهلي جدة يحجز مقعدا في كأس العالم للأندية 2029

يُذكر أن أهلي جدة السعودي، كان من أول الفرق التي حجزت مقعدها في كأس العالم للأندية 2029، عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

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