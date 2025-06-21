السبت 21 يونيو 2025
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رياضة

كأس العالم للأندية، البرازيلي ويلتون سامبايو حكما لمباراة الهلال وسالزبورج

البرازيلي سامبايو
البرازيلي سامبايو حكما لمباراة الهلال وسالزبورج، فيتو

كأس العالم للأندية، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة إدارة مباراة الهلال السعودي ضد أر بي سالزبورج النمساوي للحكم الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو.

وكان سامبايو أدار واحدة من أشهر مباريات الكرة السعودية، والتي جمعت منتحب البلاد ضد نظيره البولندي في كأس العالم 2022 بقطر.

ويلعب الهلال السعودي ضد سالزبورج فجر الإثنين المقبل في الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

و قص الهلال شريط مبارياته في مونديال الأندية بتعادل تاريخي أمام ريال مدريد الاسباني الأربعاء الماضي.

الهلال السعودي يستعد لمواجهة سالزبورج، فيتو
الهلال السعودي يستعد لمواجهة سالزبورج، فيتو

موعد مباراة الهلال القادمة ضد سالزبورج في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام  مباراة الهلال السعودي القادمة ضد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025، هو صباح الاثنين 23 يونيو 2025.

وتنطلق صافرة مباراة ريد بول سالزبورج ضد الهلال على ملعب أودي فيلد في تمام الساعة الواحدة صباحًا المملكة العربية السعودية والقاهرة.

أين يمكنني مشاهدة ‎ريد بول سالزبورغ – نادي الهلال؟


ومن الممكن مشاهدة مباراة ريد بول سالزبورج ضد الهلال عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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