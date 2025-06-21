أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. وضوابط قبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بلاش الطاقة السلبية، "أمهات مصر" تستعرض وسائل دعم طلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحان العربي غدا

"امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بكرة إن شاء الله.. طمّنونا الأولاد عاملين إيه؟ ودوركم معاهم؟"، بهذه الكلمات وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون غدا الأحد، أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع وهو امتحان مادة اللغة العربية.

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: إن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بداية من غدٍ الأحد، نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.

رئيس قناة السويس: 60% تراجعا في الإيرادات ونأمل التعافي السريع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن قرار تخفيض رسوم عبور السفن لمدة 3 أشهر بدءًا من 15 مايو الماضي، ساهم في زيادة الإقبال على المجرى الملاحي، حيث تسارعت السفن للاستفادة من الحوافز المقدمة

هل تخطط الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء؟ متحدث الوزراء يرد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تُخطط في الوقت الحالي لـ تخفيف أحمال الكهرباء، رغم تصاعد الأزمة الإقليمية بين إسرائيل وإيران وارتفاع درجات الحرارة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس بجميع محافظات مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2025 وذويهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

تاون جاس تحذر من الحفر بجوار خطوط الغاز دون التنسيق المسبق

حذرت تاون جاس تحذر من الحفر بجوار خطوط الغاز دون التنسيق المسبق وذلك لمنع حدوث حوادث في خطوط الغاز ما قد يتسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية

وفي الشهور السابقة حدث أكثر من كسر داخل خطوط الغاز نتيجة قيام بعض شركات المقاولات بأعمال دون التنسيق مع شركات الغاز بقطاع البترول

تنسيق الجامعات 2025، ضوابط قبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025 .. يعكف طلاب الثانوية الأزهرية هذه الأيام، على أداء امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، حيث من المنتظر أن تنتهي الامتحانات 10 يوليو المقبل، ليبدأ بعدها الطلاب التفكير في المرحلة الجامعية والتخصص المناسب

أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عدم وقف أي بطاقة تموينية عشوائيًا، وإنما وفقًا لمعايير الاستحقاق التي أُقرّت ضمن خطة الدولة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه".

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