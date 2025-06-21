تنسيق الجامعات 2025.. قواعد قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025.. ينتشر الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مدارس الجمهورية، ومنهم من يحصل على شهادة الثانوية العامة من خلال مدارس الدمج، ومنهم من يحصل عليها من المدارس العادية كزملائهم من الطلاب الطبيعيين.

ويتساءل أولياء أمور الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن نظام قبولهم بالجامعات، وما إذا كانت قواعد القبول بالجامعات المصرية، تختلف بالنسبة لهم، أم أنها نفس القواعد التي تنطبق على الطلاب الطبيعيين.

وتوضح بوابة فيتو خلال هذه السطور قواعد قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية المصرية.

كيف يتم قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات؟

هناك طريقتان لقبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية نستعرضها فيما يلي.

أولا: عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني

يحق لجميع فئات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، التقدم للكليات والمعاهد النظرية والعملية التي تقبل شهاداتهم سواء كانت ثانوية عامة أو ما يعادلها أو شهادة فنية، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وفقا لمجموع درجاتهم.

كما أنه يحق لهم إجراء اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك، تمام مثل زملائهم من الطلاب الطبيعيين.

ثانيا: التقديم المباشر للكليات لكن بشروط

وفقا للقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة التقدم مباشرة للالتحاق ببعض الكليات النظرية، دون الالتزام بالحد الأدنى للقبول، ويتم قبولهم بشرط اجتياز الكشف الطبي.

ويسمح للطلاب الالتحاق بكليات معينة حسب نوع الإعاقة فمثلا أصحاب الإعاقة الحركية، يسمح لهم التقدم لكليات الآداب، الحقوق، التجارة، بشرط أن تكون الإعاقة مقللة لقدرة الطالب على الحركة أو تدوين المحاضرات.

أما الطلاب المكفوفين، فيحق لهم الالتحاق بكليات آداب، ودار العلوم، والألسن، والحقوق، والخدمة الاجتماعية.

والصم والبكم وطلاب الدمج، يسمح لهم بالالتحاق بكلية التربية النوعية والاقتصاد المنزلي.

استثناءات خاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

في حالة التقديم المباشر للكليات، يستثنى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الحد الأدنى للمجموع، ويسمح للحاصلين على 50% من شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بالالتحاق بتلك الكليات، وللحاصلين على 70% في حالة الشهادات الفنية.

كما يُمنح هؤلاء الطلاب تسهيلًا في التحويل الجغرافي خارج نطاق التحويلات الاعتيادية بحسب قرار المجلس الأعلى للجامعات

إجراءات هامة يجب على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة معرفتها قبل التنسيق

التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

يخضع الطالب لفحص طبي أمام لجنة طبية في الجامعة.

في حال تم رفض الطالب طبيا يمكنه التظلم أمام لجنة عليا.

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