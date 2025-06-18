رئيس الوزراء يكشف سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق والموقف من تخفيف الأحمال

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حقيقة وجود خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، والسبب وراء الانقطاعات في عدد من المناطق.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "مفيش أي تخفيف أحمال الكهرباء ولكن وارد مع ارتفاع درجات الحرارة حدوث مشكلة في محول كهربائي وعودة التيار مع إصلاح المشكلة والصيانة".

وأضاف: "لم يتم تنفيذ أي شيء فيما يخص تخفيف الأحمال، وأي انقطاع للكهرباء يحدث يكون بسبب الصيانة أو إصلاح عطل مفاجئ وهذا موجود في أي دولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.