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أخبار مصر

بتروجت تنجح في تجهيز سفينة التغييز خلال 10 أيام فقط بدلًا من 29 يومًا

جولة الدكتور مصطفى
جولة الدكتور مصطفى مدبولي

 أكد المهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية  لميناء العين السخنة لتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال “Energos Eskimo”. 

وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول، أن شركة بتروجت أنجزت الأعمال الفنية والتعديلات اللازمة لتجهيز السفينة في وقت قياسي — 10 أيام فقط بدلًا من 29، بجهود متواصلة على مدار الساعة

 

تعديل الأعمال الميكانيكية وأنظمة التحكم 

 وشملت الأعمال تعديلات ميكانيكية، وتعديلات في أنظمة التحكم، إلى جانب تنفيذ اختبارات التشغيل اللازمة لضمان جاهزية السفينة "انيرجيز إسكيمو" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية تمهيدًا لضخه في الشبكة القومية.

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