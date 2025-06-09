49717 طالبا يستأنفون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية، ووكيل التعليم يؤكد عدم تلقي شكاوى

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الإثنين استئناف امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي) بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

استئناف امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

ويترأس المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية اليوم، غرفة عمليات امتحانات الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي).

وقال وكيل التعليم بالدقهلية: الامتحانات تتم في هدوء ولم نتلق أي شكاوى في الامتحانات.

استئناف امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

وأوضح أن 49717 طالبا وطالبة استأنفوا اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالدقهلية إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لـامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 موزعين على تخصصات التعليم الفني الصناعي يبلغ 27749 طالبا، وفي التعليم الفني التجاري 16839 طالبا، وفي التعليم الفني الفندقي 1318 طالبا، وفي التعليم الفني الزراعي 3811 طالبا، بإجمالي 49717 طالبا على مستوى المحافظة يؤدون الامتحان في 178 لجنة امتحانية تقع في 17 إدارة تعليمية.

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