الأهلي يعلن تعاقده مع إيمان حسن لتدعيم فريق قدم السيدات

أعلن الكابتن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع إيمان حسن؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إيمان حسن وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسمين، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق للموسم الجديد.

الأهلي يضم سارة خالد

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع اللاعبة سارة خالد، لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز للسيدات، لتكون أولى صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر الأهلى عبر حسابه علي فيسبوك صورا للإعلان عن الصفقة وعلق عليه: "نسر جديد هبط في الجزيرة، سارة خالد أهلاوية".

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