أسامة عرابي يكشف أسباب تراجع أداء الأهلي في مواجهات كأس العالم للأندية

انتقد الكابتن أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، التحضيرات التي سبقت مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الأهلي لم يستعد بالشكل المناسب نفسيًا، بدنيًا أو حتى خططيًا، مما انعكس بوضوح على الأداء داخل الملعب.

السقوط البدني في الشوط الثاني يتكرر

وأشار عرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن مباراتي إنتر ميامي وبالميراس كشفتا عن تراجع اللياقة البدنية لعدد من لاعبي الفريق، وخاصة الصفقات الجديدة، ما أدى إلى انهيار بدني واضح في الشوط الثاني.

توقيت صعب لريبيرو.. والصفقات لم تُجهز

واعتبر أن المدير الفني ريبيرو جاء في توقيت صعب، بالتزامن مع تدفق عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين لم يحصلوا على إعداد بدني كافٍ، ما زاد من صعوبة مهمته الفنية في هذه المرحلة.

زيزو وحمدي وديانج.. جاهزية مفقودة

وتحدث عرابي عن حالة بعض اللاعبين على وجه التحديد، قائلًا:أحمد زيزو لم يتدرب مع فريقه منذ أكثر من شهرين، ولم يشارك في مباريات رسمية، ما يجعل جاهزيته محل شك كبير، أما حمدي فتحي فكان يعاني أيضًا من نقص في اللياقة البدنية، وأليو ديانج، لم يظهر في كأس العالم للأندية، بسبب زيادة في الوزن وضعف الجاهزية.

بن رمضان وتريزيجيه.. تراجع واضح في الشوط الثاني

وأضاف أن التونسي محمد بن رمضان يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه في الشوط الثاني من المباريات يظهر بوضوح عدم اكتمال لياقته البدنية. كما وصف أداء تريزيجيه بـ"المرتبك"، مؤكّدًا أنه غير جاهز بدنيًا.

يحيى عطية الله.. من الإصابة إلى الرسمية مباشرة

أما بخصوص المغربي يحيى عطية الله، فأوضح عرابي أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة ودية أو رسمية منذ 3 أشهر، وعاد مباشرة إلى أجواء المباريات عبر مواجهة بالميراس، ما يمثل ضغطًا بدنيًا كبيرًا بعد العودة من الإصابة.

ضعف دعم الدفاع.. والنتيجة تدهور المنظومة

واختتم عرابي تصريحاته بالقول إن النادي الأهلي ركز على دعم الشق الهجومي بعدد من الصفقات، لكنه تجاهل تعزيز الخط الدفاعي، مما انعكس سلبًا على توازن الفريق داخل الملعب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.