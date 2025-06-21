أخبار الاقتصاد اليوم: إنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم.. 7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط.. و53 ألف ممول تقدموا للانضمام للمنظومة الضريبية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة للعاملين بالضرائب، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «الشراكة مع المجتمع الضريبى فى إطار من الثقة والوضوح واليقين، أمانة فى رقبتكم، ولا بد أن تستمروا فى هذا النهج الذى توافقنا عليه، وأن يتحول إلى ثقافة تسود كل مواقع العمل الضريبي.. فقد بدأنا معًا، أول خطوة فى مسار الإصلاح الضريبي، ومستمرون فى تطوير أدائنا».

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة دمياط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 406.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.298 مليون ورقة منفذة على 533 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 311.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.153 مليون ورقة منفذة على 364 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

كشف تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، خطته لتطوير ميزة جديدة للمساعدة في كتابة الرسائل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أندرويد.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بمساحة 400 ألف فدان تقريبا بالساحل الشمالي الغربي، تمثل نقطة انطلاق هامة لتنمية المنطقة الغربية بكاملها، ونقلة نوعية لطرق التجارة والتعاون بين أفريقيا وأوروبا، رغم الصراعات والحروب المشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة الغربية حاليا أكبر نقلة نوعية فى تاريخها بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير موانئ المنطقة الغربية وتحويلها إلى منطقة صناعية وزراعية متكاملة وكذلك منطقة تخزين وترانزيت على خطوط التجارة البحرية بين دول جنوب أوروبا وأفريقيا، فى سياق تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليـوم السبت بيانًا صحفيًا للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2023.

وجاءت مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عام 2024، بينما جاءت في المرتبة 101 ضمن 180دولة تضمنهم مؤشر الإداء البيئي وذلك عن نفس العام.

وبلغت نسبة الزيادة في كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر 12% عام 2022 مقارنة بعام 2019 وذلك وفقًا لتقرير الشفافية الأول لمصر (EG-BTR1) الصادر عن "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC" والذي شارك في إعداده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

حدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل الشركاء من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.

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