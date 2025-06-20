القطاع الخاص يهيمن على سوق العمل بنسبة 82.3%.. يحقق 77.1% من الناتج المحلي خلال 2024.. والدولة تفتح الباب لشراكة تنموية أكبر

كشف أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العاملين في القطاع الخاص نحو 82.3% من إجمالي العمالة في مصر بنهاية 2024.

ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي

وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2024، مقابل 74.8% خلال العام المالي السابق 2022/ 2023.

وتتبنى الدولة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، شملت إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية، بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل.

مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات

ووفقا لتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أكد ضرورة وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.

وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية

ووفقا لتصريحات «الخطيب» فإن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح، مشيرا إلى الاستثمار تستهدف أيضا توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

ومن ناحية أخرى تستهدف الاستراتيجية الوطنية رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل إلى 90% بحلول 2030.

أهمية توجهات الدولة بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية

ومن جانبه أكد كريم خضر، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أهمية توجهات الدولة بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية واصفا إياه بأنه اتجاه إيجابي وجيد وينعكس علي منظومة التنمية لافتا إلي أن تلك التوجهات تأتي من خلال التأكيد على توسيع مشاركة القطاع الخاص واستمرار الدولة في تنفيذ مخطط التنمية والتي تعزز من مشاركة القطاع الخاص بجميع القطاعات والصناعات الوطنية.

وأشار خضر إلى المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص إحدى الآليات الهامة في عملية التنمية، موضحا أنها تعني “التزام الشركات بالعمل بطرق تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وتتجاوز مجرد تحقيق الأرباح”.

ولفت إلي أن توجهات الدولة تشير الي أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبنيه لمسؤولية اجتماعية فاعلة، مشددا على أهمية المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص واصفا إياها بأنها ضرورة حتمية خلال المرحلة الراهنة.. وتساند جهود الدولة.

وأشار إلى أن وضع القطاع الخاص لاستراتيجية المسئولية المجتمعية أصبح ضرورة ملحة تساهم فى رفع معدل التنمية الاقتصادية والمجتمعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

وقال إننا نتملك ثروة بشرية يمكن الاستفادة منها فى كافة نواحى التنمية مما يستلزم أهمية تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة لتحقيق نوعا من التنمية المستدامة

أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية

وعلى جانب آخر اكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مشاركة القطاع فى العديد من المشروعات بمختلف قطاعتها مما يساهم فى توفير فرص العمل، وزيادة حجم الاستثمار، ومن ثم تعزيز معدل النمو الاقتصادي.

وأشار المهندس إلى أن القطاع الصناعي يساهم بدور فعال فى معدل الناتج المحلى لافتا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية وساهم القطاع الخاص الصناعي في ضخ استثمارات متنوعة.

تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية

ومن ناحية أخرى أكد صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الخامسة للاقتصاد المصري، على ضرورة تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص بدلًا منها، لتقليل عجز الموازنة وخفض الدين العام.

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