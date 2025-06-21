مصر في المرتبة 22 من بين 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليـوم السبت بيانًا صحفيًا للنشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2023.

وجاءت مصر في المرتبة 22 ضمن 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عام 2024، بينما جاءت في المرتبة 101 ضمن 180دولة تضمنهم مؤشر الإداء البيئي وذلك عن نفس العام.

وبلغت نسبة الزيادة في كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر 12% عام 2022 مقارنة بعام 2019 وذلك وفقًا لتقرير الشفافية الأول لمصر (EG-BTR1) الصادر عن "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC" والذي شارك في إعداده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وجاء أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2023 كان 43.9 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد أسوان بينما كان لدرجة الحرارة الصغرى 30.1 درجة مئـوية وذلك في شهر أغسطس في محطـة رصد شـرم الشيخ كما سجلت محطة رصد بورسعيد اعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2023 حيث بلغ 77% وكان ذلك في شهر مايو.



وبلغت نسبة مساحة النـظم الايكولوجية البحرية والساحلية المحمية في مصر 7.3 % من اجمـــالي مسـاحة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية وذلك عام 2023 وانخفضت قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والامطار الغزيرة علي مستوي كافة قطاعات الدولة بنسبة انخفاض 56.5% وذلك عام2023 مقارنة بعام 2020.



وبلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من الخدمات الأساسية لمياه الشرب في مصر 99% عن عام 2022 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط تلك النسبة 73% علي مستوي العالم لنفس العام، بينما بلغت نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي 67.20% وذلك عام 2022، كما ارتفع إجمالي الانفاق الحكومي علي حماية البيئة بنسبة 109% عام 2022/2023 مقارنة بعام 2018/2019.

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