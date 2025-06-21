أيمن الجميل: تدشين منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة نقطة مضيئة للاستقرار والتعاون بين إفريقيا وأوروبا

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بمساحة 400 ألف فدان تقريبا بالساحل الشمالي الغربي، تمثل نقطة انطلاق هامة لتنمية المنطقة الغربية بكاملها، ونقلة نوعية لطرق التجارة والتعاون بين أفريقيا وأوروبا، رغم الصراعات والحروب المشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة الغربية حاليا أكبر نقلة نوعية فى تاريخها بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير موانئ المنطقة الغربية وتحويلها إلى منطقة صناعية وزراعية متكاملة وكذلك منطقة تخزين وترانزيت على خطوط التجارة البحرية بين دول جنوب أوروبا وأفريقيا، فى سياق تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الأهمية الكبرى لتدشين منطقة جرجوب الصناعية، تأتى من التصور المتكامل للمنطقة، حيث تتضمن إنشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة الواردة من كوريا واليابان، وإعادة تصديرها للدول الأفريقية، واستصلاح أراضي زراعية تقوم على أساسها بعض الصناعات مثل صناعة الزيوت وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، وإنشاء محطة حاويات بميناء جرجوب التجاري لخدمة البضائع القادمة من شرق آسيا ومتوجهة إلى كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وكذلك إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية، وإنشاء قاعدة لوجيستية لتوفير خطوط شحن جديدة بالتعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن، مع إنشاء مدينة سكنية كتوسع مستقبلي لمنطقة جرجوب ومناطق سياحية وترفيهية.

وأضاف الجميل أن تطوير المنطقة بالكامل يقوم على إنشاء وتشغيل ميناء جرجوب البحري بمدينة النجيلة على مساحة 2169 فدانا غرب مدينة مرسى مطروح، والمتوقع أن ينقل تلك المنطقة النائية إلى العالمية ويوفر الآلاف من فرص العمل لشباب المنطقة الغربية، كما يعمل ميناء جرجوب على استقبال السفن التجارية القادمة من أوروبا إلى أفريقيا أو إلى دول آسيا عبر خطوط النقل الجديدة إلى بورسعيد والسويس فى الشرق، ومخصص بداخل الميناء أيضا، أرصفة لاستقبال السفن السياحية من جميع دول العالم لخدمة التنمية السياحية بمطروح.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل: مشروع ميناء جرجوب البحرى والمنطقة الاقتصادية الصناعية، يعمل على إقامة عدد من الفنادق العالمية وخلق مجتمعات عمرانية حوله، ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية وسكنية ومدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادي ومدارس وملاعب ومراكز استشفاء، كما يوفر الميناء حوالى 30 ألف فرصة عمل ويعتبر الأقرب لسواحل أوروبا، ويربط قارة أوروبا بإفريقيا، والأهم أنه يقدم النموذج الناجح لإمكانية التعاون بين القارات الثلاث أوربا وأفريقيا وآسيا على مستوى التجارة والتنمية وتبادل السلع، فى مواجهة نماذج التدمير والحروب وحل المشكلات بالقوة الغاشمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.