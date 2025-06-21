وزير المالية للعاملين بالضرائب: «الشراكة مع المجتمع الضريبى.. أمانة فى رقبتكم»

وزير المالية، وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة للعاملين بالضرائب، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «الشراكة مع المجتمع الضريبى فى إطار من الثقة والوضوح واليقين، أمانة فى رقبتكم، ولا بد أن تستمروا فى هذا النهج الذى توافقنا عليه، وأن يتحول إلى ثقافة تسود كل مواقع العمل الضريبي.. فقد بدأنا معًا، أول خطوة فى مسار الإصلاح الضريبي، ومستمرون فى تطوير أدائنا».

ضرورة ترسيخ الشراكة مع المجتمع الضريبي

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: «نجدد التزامنا بالعمل المتواصل.. لنيل رضاء الممولين بالسعى الجاد لمساندتهم».

وأضافت قائلة: أننا نؤمن بضرورة ترسيخ الشراكة مع المجتمع الضريبي، وقد بذلنا جهودًا ملموسة فى مد جسور الثقة مع الممولين بفكر جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، سواءً من خلال المضى فى التطبيق المتقن للقوانين الخاصة بالتسهيلات الضريبية، أو اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة لهذا النهج، لافتة إلى أن هناك نتائج جيدة ومتميزة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد حقق آلاف الممولين وفورات ضريبية لصالح مؤسساتهم مع تسوية النزاعات ومع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.

وزير المالية: 53 ألف ممول تقدموا للانضمام للمنظومة الضريبية

كما أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل الشركاء من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان "شكرا" للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، أن النتائج بعد نحو 3 أشهر 110 آلاف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 ألف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية.

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وقال كجوك، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.

دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية

وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.

الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪

وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.

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