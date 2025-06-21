شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية، والذي أقيم بنادي أبو الهول بمحافظة الجيزة، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية برئاسة أحمد الشامي.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لإحياء التراث المصري الأصيل وتعزيز الهوية الثقافية من خلال إعادة تقديم الألعاب الشعبية والتقليدية التي تعكس الموروث الشعبي للمجتمع المصري، في أجواء ترفيهية وتفاعلية تجمع بين المتعة والتعليم.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالمهرجان، أن إحياء الألعاب الشعبية يمثل ركيزة مهمة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية للمجتمع، ونقل القيم الأصيلة والتقاليد الموروثة إلى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الأنشطة التراثية ضمن برامجها التوعوية والثقافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة والحفاظ على التراث الوطني.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إقامة المهرجان في نادي أبو الهول يعكس الدور الحيوي للأندية الاجتماعية والرياضية في تعزيز روح الانتماء وغرس الهوية المصرية لدى النشء، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة للأسر والجهود التنظيمية التي خرجت بالحدث في صورة مشرفة.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

وقال أحمد الشامي، رئيس الاتحاد إن المهرجان يأتي انطلاقًا من رؤية الاتحاد والوزارة بأهمية الربط بين الرياضة والثقافة الشعبية، حيث يهدف إلى إحياء الألعاب التراثية التي كانت تمثل جزءًا أصيلًا من الموروث الشعبي المصري، وتعريف الأجيال الجديدة بها، في إطار تفاعلي حديث يجمع بين التعليم والترفيه.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يُعد انعكاسًا حقيقيًا لحرص الدولة على ترسيخ الهوية الثقافية في وجدان الشباب، وتوسيع نطاق ممارسة الأنشطة الرياضية غير التقليدية.

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية

وتضمنت فعاليات المهرجان عروضًا حية لألعاب شعبية، إلى جانب عروض فنية وفقرات فلكلورية لفرق الشباب والطلائع تعبر عن تراث مختلف المحافظات المصرية.

حضر الفعاليات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.



أشرف صبحي يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث كان في استقباله الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، للوقوف على أوضاعه الحالية، ومناقشة احتياجات التطوير ورفع كفاءته.

تأتي زيارة وزير الشباب الرياضة لنادي نقابة المهن التمثيلية في إطار الجولات الميدانية التي يجريها وزير الشباب والرياضة لمتابعة الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة، والتأكد من جاهزيتها وتطويرها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة وتعزيز دورها في بناء الوعي وتنمية المجتمع.

أشرف صبحي يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

واطّلع وزير الشباب والرياضة خلال الجولة على المرافق الإنشائية والخدمية للنادي، وتعرّف على أبرز التحديات التي تواجهه، مشددًا على أهمية الحفاظ على دور النادي كمنارة ثقافية وفنية تسهم في دعم الإبداع والفن في مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القوى الناعمة، وعلى رأسها الفن والثقافة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.

أشرف صبحي يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

وقال وزير الشباب: "الفن له دور محوري في تشكيل وجدان الشعوب، وتاريخنا الفني والثقافي غني بالأعمال التي أسهمت في ترسيخ القيم والمبادئ داخل المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق، نحرص على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات والكيانات الفنية، وعلى رأسها نادي المهن التمثيلية، ليواصل دوره الريادي في دعم الحركة الفنية والإبداعية".

أشرف صبحي يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته، فيتو

وأضاف: "نعمل على تطوير البنية التحتية للنادي بما يتماشى مع مكانته وتاريخه، وسنواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة ملائمة تليق بالفنانين والمبدعين، وتُسهم في استمرارية عطائهم وتفاعلهم الإيجابي مع المجتمع:.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بسرعة إعداد خطة تطوير شاملة للنادي، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، مع بحث إمكانية التعاون مع الجهات المختصة لتوفير التمويل اللازم وإدراج النادي ضمن خطط الدعم المؤسسي للوزارة.

وأكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفنون والثقافة، لافتًا إلى أن نادي المهن التمثيلية يُعد من أبرز الرموز الفنية التي ساهمت في إثراء المشهد الثقافي المصري، مشددًا على أهمية الحفاظ على مكانته وتوفير المناخ المناسب للفنانين والمبدعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.