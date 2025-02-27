معرض «التراث المصري والحرف اليدوية» يختتم أعماله اليوم بوزارة المالية

يختتم معرض «التراث المصري والحرف اليدوية»، اليوم الخميس، فعالياته بوزارة المالية الذي يعرض المشاركون فيه من المحافظات الحدودية منتجاتهم للعاملين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

مساندة أصحاب الحرف اليدوية والعارضين من المحافظات الحدودية

وأكد علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، حرص الوزارة الدائم على مساندة أصحاب الحرف اليدوية والعارضين من المحافظات الحدودية، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تساعدهم على التوسع في أنشطتهم، بما في ذلك إقامة معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية» باعتباره نافذة جيدة لتسويق المنتجات التراثية على نحو يسهم في تطوير المشغولات اليدوية التي تُجسد تراثنا المصرى الأصيل.

وقالت داليا فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن هذا المعرض يُعد منفذًا جيدًا لأبناء المدن الحدودية لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لوزارة المالية، التي تساعدهم في تسويق منتجاتهم التراثية والحرافية من خلال منافذ مجانية؛ بما يُحفزهم على زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعاتهم، والمشاركة بشكل دائم في هذه المعارض التي تحافظ على الهوية المصرية، والحرف اليدوية والتراثية.

وقالت فتحية سليمان، من «شمال سيناء»، إنها حريصة على المشاركة في معرض «التراث المصري والحرف اليدوية»؛ باعتباره فرصة جيدة لتسويق منتجاتها من: زيت الزيتون، والتوابل، وأنها شاركت في العديد من المعارض الأخرى مثل: «ديارنا، وتراثنا».

وأشار علي عبد الحليم، من «سوهاج»، إلى أنه يُشارك للعام السابع على التوالي في معرض وزارة المالية لأبناء المدن الحدودية، الذى يساعدنا في عرض منتجاتنا الحرفية من: المفروشات، ومنتجات أخميم والترويج لها.

وأوضحت ليلى سليمان، بائعة من أسوان، أنها تشارك في هذا المعرض كلما سمحت الفرصة لعرض منتجاتها بشكل لائق دون مقابل، على نحو يدفعها لتقديم أفضل المنتجات بأعلى جودة وأقل سعر حيث تصل التخفيضات إلى 70% مقارنة بنفس المنتجات بمعارض وأماكن بيع أخرى.

وأكد سعد الغزالي، بائع منتجات خشبية وجلدية من محافظة قنا، أنه يشارك فى المعرض منذ عام 2018، ودائمًا يجد إقبالًا كبيرًا من العاملين بوزارة المالية على منتجاته.

وأوضح محمد الخولي، بائع منتجات جلدية من محافظة الإسكندرية، أن المعاملة الجيدة والتنظيم الاحترافى للمعرض بوزارة المالية أحد أهم أسباب نجاحه، فضلًا على حرص الوزارة الدائم على توفير إقامة للمغتربين من خارج القاهرة لهم دون مقابل خلال فترة المعرض.

وقال عصام ياسين «بائع منتجات كليم» من «كفر الشيخ»، إنه يُشارك للعام السادس على التوالى في معرض وزارة المالية، نظرًا للإقبال الكبير الذى شهده من العاملين بالوزارة على المنتجات التى ينفذها بيديه وتوارثها من عائلته.

وأوضح كريم خلف من محافظة القاهرة «حى الإمام الشافعى»، أنه يشارك بالمعرض كل عام، بمنتجات خيامية رمضانية.. تلقى قبولًا كبيرًا من العاملين؛ بما يجعله يتمني إقامة المعرض أكثر من مرة خلال العام.

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