السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: تدمير مركز الإسعاف بالأهواز في قصف للاحتلال الإسرائيلي

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلنت جامعة العلوم الطبية في مدينة الأهواز الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مركز الإسعاف 115 تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا.

وفي وقت سابق من اليوم قال نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم السبت، إن الطيران الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات واستهدف 6 مركبات إسعاف وقتل اثنين من الكوادر الطبية في محافظة كرمانشاه الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بكثافة معسكر كربلاء التابع لـ الحرس الثوري في الأحواز جنوب غربي البلاد.

إعلام إيراني: دوي انفجارات بمدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي ‎إيران

 أفادت وسائل إعلام إيرانية، بدوي انفجارات في مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي ‎إيران.

مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على ‎طهران.

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الأهواز وزير الصحة الايراني إيران

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