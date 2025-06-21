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أخبار مصر

تسكين أسر عقارات حدائق القبة المنهارة بـ 15 مايو

انهيار عقارين بحدائق
انهيار عقارين بحدائق القبة، فيتو
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 وجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجار العمل على تسليم  أول ٤ أسر وحدات بديلة في مدينة ١٥ مايو.

كما وجه  محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة.

15 صورة من موقع انهيار عقارات حدائق القبة

صمدت تحت الأنقاض ورحلت بعد 16 ساعة من إنقاذها، وفاة الطفلة حور متأثرة بإصابتها في انهيار عقارات حدائق القبة


 كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين.

 

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من أرضى و٤ أدوار، كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.

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