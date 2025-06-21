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ضبط سيارة كسح تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة في أسيوط (صور)

ضبط سيارة تلقى مخلفات
ضبط سيارة تلقى مخلفات الصرف بترعة في أسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني لضبط أي تجاوزات تتعلق بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع والمجاري المائية، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ضبط سيارة كسح أثناء قيامها بإلقاء حمولتها في الترعة 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة علاء عبدالرحيم، تمكنت من ضبط سيارة كسح أثناء قيامها بإلقاء حمولتها من مخلفات الصرف الصحي في ترعة المرة بقرية أولاد إلياس. 

وأمر محافظ أسيوط بالتحفظ على السيارة داخل مقر الوحدة المحلية لمدينة صدفا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها إلى مركز شرطة صدفا.

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وشدد محافظ أسيوط على أهمية التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على المجاري المائية، مؤكدًا أن المخالفات التي تمس البيئة والصحة العامة لن تمر دون ردع، وموجهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمرور الدوري لرصد وضبط أي مركبة تقوم بمثل هذه الانتهاكات.

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أسيوط الاجراءات القانونية الصرف الصحي اللواء هشام أبوالنصر المجاري المائية سيارة كسح محافظ أسيوط محافظة اسيوط مدينة صدفا

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