الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ أسيوط يستعرض تجربة إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة

نائب محافظ أسيوط
نائب محافظ أسيوط يشارك في المنتدى الحضرى

 شارك الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط في جلسة بعنوان "إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات - التجربة المصرية" يوم الأربعاء 6 نوفمبر بالجناح المصري للمعرض الحضري على هامش فعاليات النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.

 

 حيث أدار الجلسة المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، وقد شارك بالجلسة كل من الدكتورة حنان إسماعيل نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتورة سلمى يسري خبير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية.

تجربة محافظة أسيوط في إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة

 في بداية حديثه، أكد نائب محافظ أسيوط خلال الجلسة أن تجربة محافظة أسيوط في إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة تأتي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وخاصة الهدف الأول الذي يركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما شملته من "الحق في السكن اللائق" ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري.

 وقام الدكتور مينا عماد بإستعراض المخططات الإستراتيجية الحالية لمحافظة أسيوط لتأهيل المناطق الحضرية غير المخططة في مدينة ديروط، ومدينة الغنايم ومدينة البداري. كما استعرض نائب محافظ أسيوط تجربة إعادة تأهيل المناطق الحضرية في مدينة أبنوب وأبرز مخرجاتها من رفع كفاءة للشوارع والطرق، وصيانة وإعادة تأهيل للمدارس والمستشفيات، وتأهيل للترع، وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرف والصرف الصحي.

نائب محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لمبادرة حوارنا سلام بمشاركة مطران الكاثوليك (صور)

نائب محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم (صور)

 

واختتم نائب محافظ أسيوط حديثه بتقديم الشكر لجميع شركاء النجاح من الحكومة المصرية، ومن القطاع الخاص، ومن منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية على جهودهم في دعم مسيرة التنمية بمحافظة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط التنمية المستدامة التنمية المحلية الأمم المتحدة القاهرة الكبري المنتدى الحضري المنتدى الحضرى العالمى برنامج الأمم المتحدة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية جهاز تعمير القاهرة رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط مصر 2030 مينا عماد نائب محافظ أسيوط

مواد متعلقة

تنظيم 10 جلسات تشاور بأسيوط لمناقشة احتياجات المواطنين (صور)

تنظيم 5 جلسات تشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للغنايم في أسيوط

تنظيم قافلة طبية بقرية العدر بأسيوط لتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانا (صور)

ضبط محطة وقود بأسيوط الجديدة لتلاعبها في العدادات

رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وندب 5 قيادات أكاديمية جديدة

ورشة عمل عن "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" بأسيوط (صور )

محافظ أسيوط يتابع التشطيبات النهائية لملحق مستشفى المبرة

محافظ أسيوط يوجه بتنظيم دورات تدريبية لرؤساء المراكز والأحياء (صور)

الأكثر قراءة

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

قرار جمهوري هام ورسائل رئاسية حاسمة لوفد صندوق النقد الدولي وتكليفات لصالح أسر الشهداء

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

محافظ الأقصر يستعرض فعاليات مبادرة ظواهر لمواجهة السلوكيات السلبية

رسائل قوية من السيسي لرؤساء أمريكا وفلسطين والسودان واليمن وإستونيا والمنتدى الحضري

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات تقديم بلاغ عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

نصائح هامة من الكهرباء قبل شراء السخانات الكهربائية والتوفير فى الفاتورة

المزيد

انفوجراف

أرقام ضعيفة.. مشوار سامسون مع الزمالك بعد فسخ عقده (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads