نائب محافظ أسيوط يستعرض تجربة إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة

شارك الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط في جلسة بعنوان "إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات - التجربة المصرية" يوم الأربعاء 6 نوفمبر بالجناح المصري للمعرض الحضري على هامش فعاليات النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.

حيث أدار الجلسة المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، وقد شارك بالجلسة كل من الدكتورة حنان إسماعيل نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتورة سلمى يسري خبير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية.

تجربة محافظة أسيوط في إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة

في بداية حديثه، أكد نائب محافظ أسيوط خلال الجلسة أن تجربة محافظة أسيوط في إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة تأتي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وخاصة الهدف الأول الذي يركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما شملته من "الحق في السكن اللائق" ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري.

وقام الدكتور مينا عماد بإستعراض المخططات الإستراتيجية الحالية لمحافظة أسيوط لتأهيل المناطق الحضرية غير المخططة في مدينة ديروط، ومدينة الغنايم ومدينة البداري. كما استعرض نائب محافظ أسيوط تجربة إعادة تأهيل المناطق الحضرية في مدينة أبنوب وأبرز مخرجاتها من رفع كفاءة للشوارع والطرق، وصيانة وإعادة تأهيل للمدارس والمستشفيات، وتأهيل للترع، وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرف والصرف الصحي.

واختتم نائب محافظ أسيوط حديثه بتقديم الشكر لجميع شركاء النجاح من الحكومة المصرية، ومن القطاع الخاص، ومن منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية على جهودهم في دعم مسيرة التنمية بمحافظة أسيوط.