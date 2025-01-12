محافظ سوهاج يناقش إعادة تأهيل 16 ألف منزل بقرى "حياة كريمة"

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمبادرة إعادة تأهيل 16 ألف منزل بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وممثلي مديرية الإسكان، وجمعية " الأورمان"، ومؤسسة " مصر الخير ".

محافظ سوهاج يناقش إعادة تأهيل 16 ألف منزل بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وقد وجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية بمعاينة وتدقيق البيانات الخاصة بالمنازل المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وكلف مديرية الإسكان بالانتهاء من المقايسة النمطية والنماذج المعتمدة للأعمال وتسليمها للجهات المنفذة للبدء فورا في التنفيذ، على أن تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بعمل نقطة اتصال لتلقي البيانات من الوحدات المحلية، وإخطار جمعيتي الأورمان ومصر الخير، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المبادرة، على أن تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بموافاة المحافظة اسبوعيا بعدد المنازل التى تم الانتهاء منها وتأهيلها بالكامل، والخطة المستقبلية لباقي المنازل.

وأوضح "سراج" أن المبادرة تستكمل جهود الدولة في تحسين أوضاع قرى "حياة كريمة"، حيث يساهم المجتمع المدني في تخفيف معدلات الفقر وتعزيز جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وأكد على توفير كافة أوجه الدعم لمؤسسات المجتمع المدني والعمل على تذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التي تهدف لتحقيق مصلحة المواطن.

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