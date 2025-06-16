عويل وصراخ وتشرد، لحظات رعب المستوطنين في إسرائيل من الصواريخ الإيرانية (فيديو)

لحظات الرعب في إسرائيل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظات الرعب، التي عاشها المستوطنون الإسرائيليون أثناء سقوط الصواريخ الإيرانية على تل أبيب أو في حيفا وغيرها من المدن التي يسكنها المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لحظة رعب عائلة إسرائيلية سقط صاروخ بالقرب من منزلهم

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الرعب التي ظهرت على عائلة إسرائيلية تعيش في تل أبيب، والتي كانت تسجل لحظة تصدى القبة الحديدية لصواريخ إيران، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تصادف سقوط صاروخ إيراني غافل القبة الحديدية، وسقط بالقرب من منزلهم، الأمر الذي أصابهم بذعر شديد وتعالت أصواتهم بالصراخ الهستيري.

Scary footage claimed to show the moments immediately following an Iranian ballistic missile impact this morning on an apartment block in Tel-Aviv. pic.twitter.com/PgBqOgpImm — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

أما الفيديو الثاني فكشف لحظة إشتعال النيران في بعض المنازل التي أصابها صاروخ إيراني، ما أسفر عن حريق هائل، وظهر في الفيديو أصوات صراخ وعويل المستوطنين اليهود الذين شبت النيران في منازلهم.

تل أبيب تحترق.

نستيقظ هذا الصباح على مشاهد لا تُصدّق: صواريخ إيرانية تضرب قلب تل أبيب وتُشعل النيران فيها



لا يجب أن نعتاد على هذه المشاهد، يا عزيزي، حتى لو تكررت. ما يحدث لا يُصدَّق pic.twitter.com/gjOfwOFbYV — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 16, 2025

الإسرائيليون ليس لديهم ملاجيء ويطالبون بالمغادرة لأمريكا

وفي مقطع ثالث أظهر غضب أحد المستوطنين الإسرائيليين عند انطلاق صافرات الإنذار، وأخذ يقول: "ليس لدينا ملاجئ، أين نذهب؟ أين حقوق الإنسان؟ يجب عليها أن تبادر بنقلنا إلى مكان آمن في أمريكا!"

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى حالة الهلع التي بدا عليها المستوطنين في المدن الإسرائيلية التي تعرضت لقصف الصواريخ الإيرانية، حيث ظهرت حالة الارتباك والازدحام في الشوارع للبحث عن ملاجيء التي اكتظت عن آخرها بالمستوطنين حتى أن بعضهم كان يبين في جراجات السيارات تحت الأرض.

دمار هائل في تل أبيب pic.twitter.com/VhweXgiv3z — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 16, 2025

كما تداول العديد من النشطاء مشاهد الدمار التي حلت بتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية التي سقطت عليها، والتي خلفت العديد من الحرائق والانهيارات التي باتت تحيط بالمنطقة، وظهرت مشاهد غير مسبوقة للبحث عن أحياء تحت ركام المباني المنهارة، وبدت الحسرة على وجوه الإسرائيليين، بعد أن نقلت الحرب إلى قلب تل أبيب.

صهيوني غاضب مع انطلاق صافرات الإنذار:

"ليس لدينا ملاجئ، أين نذهب؟ أين حقوق الإنسان؟ يجب عليها أن تبادر بنقلنا إلى مكان آمن في أمريكا!" pic.twitter.com/i2fQChQcnn — همام شعلان || H. Shaalan (@osSWSso) June 15, 2025

محاولة بائسة للحصول على التعاطف العالمي

وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقاطع الفيديو التي تظهر حالات الرعب بين المستوطنين اليهود في تل أبيب أو المدن المحيطة، والتر تأثرت بسقوط الصواريخ الإيرانية، مؤكدين أن الداخل الإسرائيلي في حالة انهيار، بينما أكد آخرون أن الإسرائيليون يحاولون إظهار هذه المقاطع لاكتساب تعاطف من الرأي العام العالمي بعد أن لفظهم كل الرأي العام العالمي.

🇮🇷⚔️🇺🇲🇮🇱

عـــــــــــــــــاجل

🔴 ذعر غير مسبوق لدى الإسرائيليين في تل أبيب وعموم البلاد. pic.twitter.com/2mpiLwutuj — الصين بالعربية (@mog_china) June 16, 2025

وأكد بعض النشطاء أن ظهور هذه الفيديوهات محاولة بائسة لن تجدي مع سكان العالم الذين شاهدوا تدمير غزة والإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الاحتلال، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

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