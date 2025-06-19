بعد تدمير تل أبيب بالصواريخ الإيرانية، خطة تهجير سكان غزة ترتد في وجه ترامب

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ساخر بعنوان "خطة تهجير أهل تل أبيب"، حيث أطلقوا نداء عاجل تم توجيهه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبوه فيها بتهجير أهل تل أبيب، لأنها لم تعد صالحة للعيش بعد ضربات الصواريخ الإيرانية، التي دمرت العديد من مباني المنطقة.

خطة تهجير سكان تل أبيب من إسرائيل

وطالب النشطاء في ندائهم العاجل الذي وجهوه إلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يتم تهجير أهل تل أبيب إلى أمريكا، وذلك على غرار النداء الذي وجهه الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير أهل غزة خارج القطاع، مدعيًا أن المكان غير قابل للسكن فيه.

خطة هروب الإسرائيليين إلى أمريكا، فيتو

جذب هاشتاج "خطة تهجير أهل تل أبيب" تعليقات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن السحر انقلب على الساحر، وخطة التهجير ارتدت في وجه ترامب والاحتلال الإسرائيلي، وبدلًا من تهجير أهل غزة، أصبح التهجير لسكان تل أبيب.

وعلق الدكتور حمود النوفلي، أستاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس، قائلًا: "خطة تهجير أهل تل أبيب: يسرنا أن نبلغ ترامب بأن تل أبيب لم تعد صالحة للعيش، ولابد من تهجير من فيها حتى تستطيع إيران بناء المدينة بالمواصفات الحديثة من منتجعات وفنادق وهذا يحتاج لسنوات، لذلك يجب تهجير أهل تل أبيب إلى أمريكا بشكل عاجل. تل أبيب تحترق..."

دبل كيك لتهجير الإسرائيليين لبلدانهم الأصلية

وقال البلوجر أحمد الطويل: "نوافق علي تهجير الإسرائيليين من تل أبيب، أنا مش عارف أجيبهالكم إزاي...! بس الإعلام الإسرائيلي قالب الدنيا من إمبارح على تهجير الإسرائيليين من تل أبيب، وبيقولوا إن خطة التهجير بدأت، وأنه تم تنفيذ خطة تهجير الإسرائيليين نفسهم، مخطط إفراغ إسرائيل من المستوطنين، وليس إفراغ غزة من أهلها، بتسهل هروبهم إلى أوروبا، بلادهم الأصلية.. هوب دبل كيك إلى بلدانهم الأجنبية الأصلية في ظل إستمرار الحرب مع إيران وإغلاق المطارات الإسرائيلية، وعلشان كدا أعلنت السلطات الإسرائيلية منع خروج مواطنيها من البلاد في ظل الحرب، النظام الإسرائيلي بيتخذ الشعب بتاعه دروع بشرية، شوف يا مؤمن، كانوا عايزين يفضوا غزة من أهلها ويهجروهم ويلبسوا مصر، قام ربك مسلط عليهم صواريخ إيران ليتم تهجير المستوطنين من تل أبيب قولنا نهجرهم هما وخلاص..."

خطة الهروب الكبير من إسرائيل، فيتو

ورد البلوجر عبد الخالق أحمد، قائلًا: "خطة لتهجير أهل تل أبيب: إلي الرئيس ترامب، يسرنا أن نبلغكم بأن تل أبيب لم تعد صالحة للعيش، ولا بد من تهجير من فيها حتى تستطيع إيران بناء المدينة بالمواصفات الحديثة من منتجعات وفنادق وهذا يحتاج لسنوات، لذلك يجب تهجير أهل تل أبيب إلى أمريكا بشكل عاجل لحين الإعمار.. على فكرة لازم الخطه دى تلف الوطن العربي والعالم كله ويبقا اكبر هشتاج على مستوى العالم عشان يعرفوا أننا بنعرف نرسم خطط زيهم واحسن منهم كمان..."

الله يستجيب لأهل غزة والتهجير للإسرائيليين

أما المحامي عبدالعزيز بومجداد فقال: "افرحوا وهللوا واستبشروا يا أهل غزة ما فعله الكيان بكم.. فعلته إيران به الكيان الصهيوني تحت النار.. تل ابيب تحترق.. وخطة تهجير سكان تل أبيب بدأت"

أما البلوجر جمال أبو المعتصم من غزة، فقال: "وكأنها استجابة الله لصرخات المظلومين واستغاثة الملهوفين فغزة وأهلها لا يهونوا على الله والله لا ينسى دعوات عباده (اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" المطلوب تهجير سكان تل أبيب"

إسرائيلي يحاول الهرب عبر البحر، فيتو



وعلقت البلوجر إيمان عبد الواحد فقالت: "كنتم عايزين تهجروا أهل الأرض من غزة ربنا ما فيش، انقلب الأمر وأصبح حديث التهجير عن سكان تل أبيب، بعد الدمار الذي حل بها بسبب صواريخ إيران..."

جدير بالذكر أنه مع استمرار تعليق الرحلات الجوية في إسرائيل، اتجه العديد من المستوطنين الإسرائيليين إلى وسائل بديلة للسفر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر البحر أو البر كلما أمكن.

تهجير الإسرائيليين بشكل سري لقبرص

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، نشرته الاثنين الماضي، أن هناك أعدادا متزايدة من الإسرائيليين بدأوا بمغادرة البلاد عبر يخوت خاصة، متجهين إلى جزيرة قبرص، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وكشفت "هآرتس" أن هذه الرحلات تجري من خلال شبكات غير رسمية" وبشكل سري وبدون رقابة، مقابل دفع آلاف الدولارات"، حيث أوضح العديد من الإسرائيليين المغادرين أنه "لا خيار أمامهم سوى المغادرة".

كما أوضحت الصحيفة أن الطلب المتزايد لمغادرة المستوطنين للأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، حيث بلغ سعر تذكرة المغادرة اد 2500 شيكل، نحو 670 دولارًا، وارتفع سعر التذكرة ليبلغ 6000 شيكل، أي نحو 1600 دولار.



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