التهجير هيفرض عليكم شئتم أم أبيتم، إسرائيل تمطر سكان غزة بمنشورات "مستفزة"

هددت إسرائيل، في منشورات ألقتها على قطاع غزة بالطائرات، بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهجير أهل غزة قسرا، قائلة فيها "لم يبق إلا القليل وانتهت اللعبة ونحن هنا باقون إلى يوم القيامة"، على حد تعبيرها.

منشورات تهدد سكان غزة

وألقت طائرات إسرائيلية، الخميس، منشورات على قطاع غزة، خاطبت أهل القطاع بأن "خطة ترامب الإجبارية ستفرض عليكم التهجير القسري شئتم أم أبيتم"، وفق ما ورد فيها.

الطيران الصهيوني

يلقي منشورات على غزة يحذر فيها

من بدء تنفيذ خطة ترامب للتهجير القسري شئتم أم أبيتم، وايران لم تحميكم

و الدول العربية حليفة لنا، يعني لا أهمية لخطة مصر أو صوت العرب.. pic.twitter.com/nvGtr9o8Ga — I am nobody (@Mohammadal19048) February 20, 2025

وجاء في بداية المنشور آيات قرآنية تتحدث عن الابتلاء والمصيبة وأجر الصابرين.

وقال المنشور: "نداء أخير لمن يريد أن نقدم له مساعدات.. أعيدوا حساباتكم. خريطة العالم لن تتغير إن اختفى كل أهل غزة عن الوجود".

وأضاف: "لن يشعر بكم أحد ولن يسأل عنكم أحد.. إبران لا تستطيع حماية نفسها حتى تحميكم".

في السياق، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، الخميس، إن خطة الرئيس ترامب لغزة لا تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وإن الحديث عن مستقبل غزة يتحول نحو كيفية إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين، بحسب "رويترز".

قمة عربية مصغرة

وتستضيف السعودية قمة عربية مصغرة، اليوم الجمعة، تجمع عددا من القادة العرب لمناقشة خطة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي، الداعي إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وفي وقت سابق، من يوم الخميس، قال التلفزيون المصري الرسمي، إن الرئيس السيسي غادر العاصمة الإسبانية مدريد متجهًا إلى المملكة العربية السعودية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، تأجيل القمة العربية الطارئة حول التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، والتي كان من المقرر عقدها نهاية فبراير الحالي.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن مصر ستستضيف القمة في الرابع من مارس، وذلك في إطار استكمال التحضيرات الموضوعية واللوجستية لضمان نجاحها.

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