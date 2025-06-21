ضبط مخزن بدون ترخيص لمستلزمات إنتاج السيراميك ببلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة أحمد محمد مرسي مدير الإدارة للمرورعلى الأنشطة التجارية بدائرة بلببس، وأسفرت الحملة عن تحريرعدد (٢) محضر جنحة، وتم التحفظ على مضبوطات بكمية قدرها (٦٧ طنا) بناحية المنطقة الصناعية خلف الكلية الجوية التابعة لمركز ومدينة بلبيس.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم (١٥٠٨٩) لعام٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد/المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لمستلزمات إنتاج السيراميك، وذلك لحيازته وتخزينه (طفلة سيراميك ارجيلا) مستوردة غير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش، وعليه تم التحفظ على جميع المضبوطات، والتي كانت عبارة عن (٣٢) جونية شيكارة×(١طن) زنة الجونية (الشيكارة الواحدة) بإجمالي كمية قدرها (٣٢٠٠٠) كجم بـ مايعادل (٣٢) طنا .

وهذا وتم تحرر المحضر رقم ( ١٥٠٩٠) لعام٢٠٢٥جنح مركز شرطة بلبيس ضد/صاحب مصنع لإنتاج سليكات الصوديوم لحيازته سليكات صوديوم صلبة كمستلزمات انتاج واستخدامها في إنتاج سليكات صوديوم سائلة وجميعها غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية وغير مصحوبة بفواتيرأو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات التى تتكون من كمية قدرها (٢٠طن) سليكات صوديوم صلبة، و(١٥طن) سليكات صوديوم سائلة داخل (٢) تانك حديد، وذلك بإجمالى كمية قدرها (٣٥ طن) سليكات صوديوم صلبة وسائلة.

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