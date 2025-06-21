خبير غذاء وحبوب يكشف تأثير حرب إيران وإسرائيل على ارتفاع أسعار السلع

كشف الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الغذاء والحبوب، عن تأثير الحرب الإيرانية- الإسرائيلية على أسعار الغذاء، بعد ارتفاع سعر برميل البترول لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل، ومخاوف من إغلاق إيران لمضيق هرمز.

تأثير الحرب الايرانية على أسعار الغذاء



وأكد الدكتور نادر نور الدين أن الحرب وارتفاع أسعار البترول يؤثر على أسعار الأسمدة والمبيدات اللازمة للزراعة، والتي تعتمد على الوقود البترولي وزيادة التأمين على السفن لمناطق الصراعات، ما يؤثر على أسعار الغذاء، ويؤدي لارتفاعه.

حرب إيران وإسرائيل ترفع أسعار المواد الغذائية، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين عن مدى تأثير الحرب الايرانية على أسعار الغذاء: "فقط من ناحية ارتباط أسعار الغذاء بأسعار البترول، والتي ارتفع فعلًا بنسبة ٨٪، ولامس ٧٠ دولارًا للبرميل، لتأثيرة على أسعار الشحن البحرى للغذاء والذي يزيد بارتفاع أسعار البترول ومعه ارتفاع اسعار النقل البرى لنقل الغذاء من الموانئ الي داخل الدول المستوردة".

وأضاف الدكتور نادر نور الدين: "وأيضًا ارتباطه بأسعار الأسمدة والمبيدات اللازمة للزراعة، والتي تعتمد على الوقود البترولي وزيادة التأمين على السفن لمناطق الصراعات، بخلاف ذلك فإن كلا الدولتين لا تصدر أي سلعًا استراتيجية لمجموعات الغذاء الخمس، وهى الحبوب والزيوت والسكر واللحوم والألبان، بل تستورد ايران كل هذه السلع بنحو ١٧ مليار دولار سنويًا، وتستوردها إسرائيل بقيم أقل لقلة عدد سكانها والبالغ ٨ مليون نسمة مقابل ٩٢ مليون نسمة لإيران".

التحذير من إغلاق مضيق هرمز



وأوضح الدكتور نادر نور الدين "إن إيران تصدر الموالح والتفاح والتمر والرمان والزبيب والفستق وبعض التوابل والزعفران، وتصدر إسرائيل الموالح والخضروات والبطاطس وبعض منتجات الألبان، وجميعها للبلدين سلعًا كمالية، ولا تنتمي لمجموعة السلع الخمس الاستراتيجية التي تضم ٥٥ سلعة تدخل جوف البشر يوميًا".

الحرب الإيرانية تشعل أسعار البترول، فيتو



وحذر نادر نور الدين من إغلاق مضيق هرمز، فقال: "لكن لو أغلقت إيران مضيق هرمز للخليج العربي الذي يعبر منه ٢٠% من تجارة البترول في العالم، أو تدخلت الدول الكبرى في الصراع فسيزيد أسعار البترول ومعه أسعار الغذاء".

الجدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت خلال تداولات الخميس الماضي، لتقترب من مستويات الـ80 دولارًا للبرميل، الأمر الذي دفع خبراء الصناعة للتحذير أن الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع هذه السلعة الأساسية إلى ما فوق 100 دولار".

وبلغ خام برنت، الخام القياسي العالمي، أعلى مستوى له في خمسة أشهر، ليتجاوز سعره 78 دولارًا للبرميل، وتفاقم ذلك مع تبادل إسرائيل وإيران الهجمات الصاروخية.

سعر خام برنت يرتفع إلى 90 دولارًا للبرميل



وأكدت صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها "أنه في حال انقطاع المرور عبر مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي في الخليج العربي يمرّ منه 20% من نفط العالم، فقد ترتفع أسعار النفط بشكل كبير".

تأثير الحرب الإيرانية على السلع، فيتو



ويتوقع محللون في "جولدمان ساكس" أن يصل سعر خام برنت إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، فيما أشار بنك "باركليز" البريطاني أنه في أسوأ السيناريوهات، أي في حالة نشوب حرب إقليمية أوسع، فقد يتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار.

وأشار الخبراء إلى أن سوق السلع يعتبر شديد الحساسية للأحداث الجيوسياسية، والصراع المتصل بين إيران وإسرائيل، ما يؤثر حاليًا على أسعار النفط، وفي حالة تصاعد التوترات في المنطقة، تكون التداعيات على إمدادات النفط العالمية وأسعاره كبيرة، ما يؤثر على أرتفاع أسعار النفط، والتأثير الأوسع على سوق السلع.



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