خبير زراعة يكشف سبب تصدر مصر قائمة مستوردي القمح وعلاقته بتربية الأبقار

مصر أكبر مستورد للقمح، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، عن سر احتلال مصر المركز الأول في استيراد القمح، مؤكدًا أن السر يكمن في تربية الأبقار، حيث تتطلب تربية الأبقار في مصر زراعة الأعلاف بالري مثل البرسيم.

سر احتلال مصر المركز الأول في استيراد القمح



وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن زراعة البرسيم شتوي مثل زراعة القمح، حيث يفضل المزارع زراعة البرسيم عن القمح لإطعام ماشيته، وبذلك يصبح البرسيم منافسا قويا لزراعة القمح، حيث تقل مساحة القمح عن مساحة زراعة البرسيم، التي يزرعها المزارع لماشيته ولأنه أكثر ربحية من القمح.

زراعة البرسيم تتفوق على زراعة القمح في مصر، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين أصبح البرسيم هو المنافس الشرس لزراعة القمح، وتتجاوز مساحة زراعته مساحة القمح كل عام، سواء لماشية صاحب الأرض أو لبيعها لأصحاب المزارع بسعر أكثر ربحية من القمح؟!

فمصر والدول العربية بمناخها الجاف وندرة المياه ليس لها أي ميزة نسبية في تربية الأبقار"

تربية الأبقار في مصر تتفوق على دول إفريقيا



وأوضح نادر نور الدين "ثانيا أن تربية رأس الماشية لعمر 3-4 سنوات تستهلك 5 آلاف متر مكعب من المياه، وهى تساوي المياه اللازمة لري فدان في السنة!! والفدان يطعم المئات ولعمر طويل مئات وآلاف السنين، ولكن الأبقار عمرها قصير وقد تطعم القليل، وبالتالي فالصراع الآن بين قطعة اللحم وكوب اللبن أم رغيف الخبز والمخبوزات والفول والعدس والسكر والزيوت وغيرها مما تنتجه الأرض".

المزارع يفضل زراعة البرسيم لإطعام الماشية، فيتو



وأكد أستاذ الزراعة نادر نور الدين: "نحن لسنا دولة أوروبية لنقارن إنتاج الأبقار بدول أوروبا، والتي لديها شتاء وأمطار لعشرة أشهر، بينما نحن لدينا صيف وجفاف لتسعة أشهر!!، ولكننا دولة أفريقية نقارن أبقارنا بالدول الأفريقية وسنجدنا متفوقين عليهم!!"



ووجه الدكتور نادر نور الدين رسالة إلى الحكومة فقال: "لا تبخسوا المزاراعين حقوقهم فنحن من ابتدعنا مشروعات النوبارية والصالحية ووادي الملاك ورمسيس وإنشاص ووادي النطرون وأراضي طرق الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية ووادي النقرة وشرق العوينات وحتى توشكي"



وعن حل أزمة زراعة القمح في مصر وتربية الأبقار قال نادر نور الدين: "هل هذا يعني عدم تربية الأبقار والمواشي نهائيا؟! لأ ولكن نحتفظ بالقائم حاليا فقط ونركز في التوسع الزراعي"



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